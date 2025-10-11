Gusto, emozione e Abruzzo autentico nell'evento dedicato all'olio extravergine di oliva

Sapori, territorio ed emozione sono stati gli ingredienti dell'evento "Oro verde, un viaggio sensoriale nel mondo dell'olio" che si Ã¨ svolto ieri sera al Frantoio Colle Raro di Archi, con la partecipazione straordinaria dello chef Davide Nanni.

Un viaggio esperienziale e sensoriale all'insegna dell'olio extra vergine di oliva, prodotto principe della serata ma anche elemento che contraddistingue storicamente il territorio e tutti gli archesi, da sempre dediti alla produzione di olio.

"Ãˆ un alimento a cui sono molto legato per tradizione â€“ ha commentato chef Nanni, famoso per le sue partecipazioni televisive al fianco di Antonella Clerici e per le sue ricette wild preparate in mezzo ai boschi delle montagne abruzzesi -, vado con la mia famiglia a raccogliere le olive da quando ero piccolo e credo che oggi non tutti sanno la fatica che c'Ã¨ dietro la produzione di olio. Per questo evento ho preparato una ricetta che fa risaltare il valore dell'olio, prodotto che non puÃ² mancare sulle tavole di noi italiani: cavatelli alla pecorara abruzzese, impastati con salvia, conditi con un'ortolana di cipolla, pomodoro, melanzana, zucchina e peperone, mantecati con un crumble di guanciale croccante e scaglie di ricotta salata".

Il primo piatto, ideato da Nanni per l'evento e preparato durante lo show cooking con la partecipazione di un pubblico accogliente e coinvolto, Ã¨ stato servito durante la cena sotto le stelle, curata dello chef abruzzese Antony Zinni che ha abbinato alla ricetta di Nanni piatti che hanno esaltato le materie prime d'Abruzzo, in primis l'olio Evo: vellutata di zucca, cuore di Pecorino e crumble di castagne; stracotto di maiale alla ventricina su purÃ¨ di sedano e rapa; mousse all'olio d'oliva, terra al cacao e coulis di lamponi e menta. La cena Ã¨ stata accompagnata dalle note dei DL show event che hanno impreziosito anche il momento dello show cooking di Davide Nanni che ha richiesto, durante la preparazione live del piatto, musica abruzzese. E cosÃ¬ sulle note di "Reginella campagnola", canzone a lui molto cara legata al ricordo dei momenti trascorsi con il nonno, e "Vola vola" si Ã¨ tenuto uno straordinario spettacolo di cultura tradizionale abruzzese.

L'evento dedicato all'oro verde, ideato da Alberta Tarquini event manager e curato da 3991 Design di Italia Borzillo e Clarissa Cerrone, Ã¨ stato arricchito da un percorso sensoriale alla scoperta delle caratteristiche organolettiche dell'olio extravergine d'oliva, guidato dal sommelier Fabio Marchetti, e dalla presentazione del frantoio â€“ a cura della giornalista Evelina Frisa - che nasce da un'antica tradizione di famiglia che da ben quattro generazioni si dedica all'arte della produzione olearia.

"L'ingrediente principale della serata Ã¨ stato l'olio gentile â€“ hanno commentato Giuseppe Sirolli e sua figlia Arianna del Frantoio Colle Raro â€“ un olio dal sapore intenso, deciso, fruttato e molto riconoscibile al palato. Sicuramente esaltato grazie alla professionalitÃ dello chef Nanni che ci ha deliziato con la sua ricetta inedita e con la sua preziosa presenza". Riguardo alla raccolta di quest'anno, hanno aggiunto: "Ãˆ sicuramente una buona annata rispetto a quella dell'anno scorso, siamo giÃ impegnati nelle prime produzioni, anche perchÃ© una delle caratteristiche principali dell'olio gentile Ã¨ che si puÃ² mangiare subito dopo la produzione. E gli ospiti di questa sera hanno sicuramente apprezzato la qualitÃ di questo straordinario prodotto, dal colore verde intenso e dal sapore autentico che esprime il nostro territorio".

A raccontare l'iniziativa ai suoi follower, l'influencer abruzzese JustGiÃ² che con grande entusiasmo ha commentato: "Sono felicissima di aver conosciuto questa realtÃ e aver partecipato ad un evento esclusivo che parla di territorio. Non mi resta che dire: 'che fai non ci vai?' E soprattutto: 'che fai non ci torni?'".