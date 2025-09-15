Riapre la Biblioteca "Ignazio Silone" a Fossacesia

Riapre oggi ufficialmente la Biblioteca Comunale "Ignazio Silone" in via Capo all'Orto 1 a Fossacesia. Dopo un lungo periodo di chiusura dovuto prima all'emergenza Covid-19 e successivamente alla necessità di interventi strutturali, la biblioteca torna a disposizione della cittadinanza completamente rinnovata, accessibile e funzionale. I lavori, eseguiti con una spesa di € 79.106, hanno permesso la ristrutturazione completa dei locali, la sistemazione delle infiltrazioni d'acqua e l'adeguamento alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche. La gestione della biblioteca è stata affidata alla cooperativa Terracoste. L'Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare all'inaugurazione. Dopo i saluti istituzionali e il taglio del nastro, gli operatori della biblioteca presenteranno le attività in programma per i prossimi mesi. Seguirà un laboratorio didattico rivolto a bambini e ragazzi.

«La chiusura prolungata della biblioteca – spiega il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio – è stata causata non solo dalla pandemia, ma anche dalla necessità di risolvere problemi strutturali importanti. Con questo intervento restituiamo alla nostra città un luogo essenziale per la cultura e l'aggregazione».

«La biblioteca rappresenta un presidio culturale imprescindibile – aggiunge l'Assessore alla Cultura Maura Sgrignuoli – e con la nuova gestione vogliamo rilanciare l'offerta con laboratori, letture, attività per bambini, ragazzi e adulti, rendendo questo spazio davvero vivo e partecipato».

La biblioteca "Ignazio Silone" torna così ad essere un punto di riferimento per tutti i cittadini.