Dattoli agli imprenditori: visione, innovazione e coesione per un Abruzzo protagonista

Nella sede del Rettorato dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti si è svolta l’Assemblea Generale dei soci di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, un momento fondamentale di confronto e pianificazione per delineare le strategie future e rafforzare la visione comune che anima l’impegno associativo.

Moltissimi gli imprenditori e manager in rappresentanza delle oltre 960 imprese associate dalle province di Chieti Pescara e Teramo, ai quali il Presidente Lorenzo Dattoli ha indirizzato il suo discorso, commentando i dati congiunturali ed evidenziato le priorità associative, assistito dal Direttore Generale Luigi Di Giosaffatte e dal Vice Direttore Luciano De Remigis.

“Partiamo da un dato che deve riempirci d’orgoglio” ha sottolineato Dattoli: “Nel 2023 l’Abruzzo ha guidato la crescita economica del Paese con un +2,1% del PIL, superando le regioni più solide del Nord. È la dimostrazione che, quando le imprese sono messe nelle condizioni di agire, investire e innovare, possono sorprendere e diventare locomotive del sistema economico nazionale. È accaduto qui, a casa nostra, grazie al nostro lavoro, alla nostra determinazione e al nostro coraggio. Oggi l’Abruzzo ha un tasso di occupazione del 61,3% e la disoccupazione è scesa al 7,2%. Ma sappiamo che non basta: dobbiamo investire in competenze, transizione digitale ed energetica, e affrontare le sfide demografiche e geopolitiche con lucidità. L’Abruzzo non è periferia: è motore, è laboratorio, è futuro.”

Nel corso del suo intervento (allegato al presente comunicato), il Presidente Lorenzo Dattoli ha affrontato numerosi temi strategici per lo sviluppo del sistema produttivo regionale e nazionale. Tra gli argomenti principali:

Scenario economico regionale e nazionale , con focus sulla crescita del PIL abruzzese, l’occupazione e le sfide del comparto industriale, in particolare l’automotive.

Geopolitica ed economia globale , con riflessioni sui rischi derivanti dalle tensioni internazionali, dalle guerre commerciali e dall'inasprimento del protezionismo.

Transizione digitale, energetica e ambientale , sottolineando la necessità di investimenti, efficienza e neutralità tecnologica.

Politiche europee e PNRR , criticando scelte troppo ideologiche in ambito ambientale e sollecitando una revisione pragmatica degli obiettivi.

Innovazione e intelligenza artificiale , con la presentazione della piattaforma S.Me.Co. sviluppata internamente per supportare la memoria collettiva dell'Associazione.

Progetti strategici territoriali , come l'HUB C-NEXT Abruzzo, l'Academy Automotive e il progetto EASSITECH sull'innovazione.

, come l’HUB C-NEXT Abruzzo, l’Academy Automotive e il progetto EASSITECH sull’innovazione. Infrastrutture e logistica, con un appello forte alla realizzazione del Corridoio Tirreno-Adriatico e alla valorizzazione della ZES.

Dattoli ha concluso con un richiamo all’unità, alla visione condivisa e alla determinazione degli imprenditori abruzzesi nel costruire un futuro competitivo, sostenibile e innovativo.

Nel pomeriggio si sono aperte poi le porte del Welcome Meeting, l’evento pensato per accogliere ufficialmente le nuove aziende associate. Un momento speciale, dedicato a dare il benvenuto alle oltre 60 imprese che, nell’ultimo anno, hanno scelto di entrare a far parte del sistema confindustriale nelle province di Chieti, Pescara e Teramo.

L'incontro ha rappresentato un’opportunità concreta per valorizzare l’ingresso di nuove realtà imprenditoriali che hanno deciso di condividere con l’Associazione una visione comune fatta di valori, obiettivi e collaborazione attiva.

Il Welcome Meeting è diventato grazie all’entusiasmo dei nuovi imprenditori e all’empatia dei soci senior, uno spazio aperto al dialogo tra soci, manager, imprenditori e rappresentanti del mondo dell’informazione, dove sono emerse storie di impresa, esperienze, idee di business e progetti innovativi da cui trarre spunto per continuare ad arricchire il nostro tessuto produttivo. Un’occasione per rafforzare relazioni e costruire insieme nuove traiettorie di crescita per il territorio.

Le nuove aziende associate a Confindustria Abruzzo Medio Adriatico rappresentano un tessuto imprenditoriale solido e diversificato, con 1.480 dipendenti, un monte salari complessivo di oltre 40 milioni di euro e un fatturato generato pari a circa 1,95 miliardi. Operano in 12 settori strategici, dall’agroalimentare alla meccatronica, dall’automotive al turismo, contribuendo in modo significativo allo sviluppo economico e occupazionale del territorio.

Il Welcome Meeting è stato condotto dalla giornalista Evelina Frisa e realizzato grazie alla sponsorizzazione di I’m Noleggio, Baltour e Giampiero Ciccone – Sanpaolo Invest.