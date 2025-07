Record storico della “d’Annunzio” per i finanziamenti Erasmus

L’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara segna un risultato straordinario nell’ambito della mobilità internazionale ERASMUS+, classificandosi al primo posto nella regione Abruzzo e al secondo posto in tutto il Centro Italia (Lazio escluso) per fondi ottenuti dal programma Erasmus+ KA131 per l’anno 2025.

Con un finanziamento complessivo pari a 1.806.371 euro, infatti, la “d’Annunzio” raggiunge il livello più alto mai ottenuto nella sua storia per fondi attratti per le attività di mobilità internazionale rivolte a studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo.

Questo finanziamento permetterà di attivare circa 1.000 mobilità per l’a. a. 2025/2026 verso tutti i Paesi europei e verso le università partner extra UE (USA, Cina, Corea, Balcani, Sud America).

Il risultato è frutto dell’impegno del Settore Erasmus dell’Ateneo, sotto la guida del Delegato del Rettore per la Mobilità e Relazioni Internazionali di Ateneo, professor Pierluigi Sacco, del Referente per il programma Erasmus, professor Marcello Costantini, e del Responsabile del Settore Erasmus, dottor Glauco Conte, che hanno condotto la progettazione e la gestione della candidatura.

A questo importante risultato si aggiunge il finanziamento ottenuto per il programma Erasmus+ KA171, dedicato alla cooperazione con i Paesi terzi, che ha visto l’Università “d’Annunzio” aggiudicarsi circa 200.000 euro per iniziative con partner dell’Asia Centrale.

“E’ un risultato - commenta il Rettore dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Liborio Stuppia - che conferma la solidità del nostro impegno verso l’internazionalizzazione e che offrirà opportunità concrete per la crescita personale e professionale della nostra comunità accademica. A dimostrazione della costante crescita - sottolinea il Rettore Stuppia - basti pensare che il finanziamento 2024 era di 1.200.000 euro: in un solo anno l’Ateneo è riuscito ad incrementare il contributo di circa 800.000 euro. Questi risultati – conclude il Rettore della “d’Annunzio”, Liborio Stuppia - consolidano il ruolo del nostro Ateneo quale punto di riferimento per la mobilità internazionale nel panorama universitario nazionale e rafforzano la sua capacità di offrire ai propri studenti e al proprio staff percorsi formativi e professionali di respiro europeo e globale”.