"Un sogno a cielo aperto", presentato il cartellone degli eventi estivi a Rocca San Giovanni

Un'edizione piena di appuntamenti che nasce nel segno della tradizione e che si trasforma tra arte, territorio e bellezza. È questo il rinnovato concept alla base di "Un sogno a cielo aperto", il ricco cartellone di eventi estivi che si svolgeranno nel comune di Rocca San Giovanni dal 6 luglio 2025 al 23 agosto. I numerosi appuntamenti, che quest'anno spaziano dalla musica alla cultura fino alla natura, in modo da valorizzare ogni anima del territorio, sono stati presentati questa mattina allo stabilimento Il Cavalluccio, in località Piane Favaro a Rocca San Giovanni, alla presenza del sindaco Fabio Caravaggio, del vicesindaco Erminio Verì, dell'assessore Carmelita Caravaggio, del direttore creativo degli eventi Antonio Di Leonardo e del direttore artistico di Rocca San Giovanni Jazz Walter Gaeta.

Gli appuntamenti del mese di luglio saranno: la cena spettacolo con Matteo Bensi (6 luglio); la festa di San Gabriele in contrada Piane Favaro con l'orchestra spettacolo "Cristal Sound" (il 12) e l'orchestra popolare "Il Saltarello" (il 13); la "Serata magica sotto le stelle" con Oscar Strizzi (19 luglio); il cinema sotto le stelle ("Flow – Un mondo da salvare" il 21 e "La deluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta" il 28); la cover band "Hydra Toto" (22 luglio); la Festa di San Giacomo con l'"Orchestra italiana Bagutti" il 24 luglio e il 25 con "Italia Mania"; il 26 luglio Marco Marzocca con Stefano Sarcinelli presenta "A tutto Ariel"; il 31 luglio il torneo di calcio balilla a contrada Piane Favaro a cura della Virtus RSG.

Il mese di agosto si aprirà con il viaggio nella musica dei cantautori italiani "Cantautorando" (1 agosto), poi la terza edizione di "Saturday Night Party" (il 2), la Festa in onore del Cristo degli Abissi (il 3), il cinema sotto le stelle ("The Apprentice – Le origini di Trump" il 4, "La scommessa – Una notte in corsia" l'11), la cover band "Diretta rock" (7 agosto), la cover band dei Pooh "Inca" (l'8), la tribute band di Claudio Baglioni "Capitani coraggiosi" (il 10), "Le notti del vino" (12 agosto), il concerto di Alexian group con il Maestro Santino Spinelli (il 13), la cover band dei Dire Straits (il 14) e la Notte bianca dei bambini (il 15).

Dal 16 al 18 agosto si terrà la ventiduesima edizione di Rocca San Giovanni Jazz, con la direzione artistica di Walter Gaeta e concerti gratuiti in piazza degli Eroi a partire dalle ore 21.30. Si esibiranno dal vivo Franco Finucci in quintetto con Rosario Giuliani (16 agosto), Mario Rosini con Elio Coppola trio (il 17) e i Dirotta su Cuba (il 18).

Il programma del mese di agosto si concluderà con la seconda edizione del gran galà "Le luci del mare" (il 19), lo spettacolo teatrale "Uomo e galantuomo" a cura della compagnia "La torre di Babele" (il 20), la cover band dei Queen (21 agosto), "Canti e ricordi di 25 anni di folklore" a cura del coro "Costa dei Trabocchi A. Colizzi" di Rocca San Giovanni con la festa delle nozze d'argento del gruppo corale (23 agosto). A fare da cornice l'evento "Roccart 2025" a cura dell'Associazione "E. D'Antonio".

Per il sindaco Fabio Caravaggio: "Con l'estate roccolana, vogliamo infondere un messaggio di positività e di accoglienza, soprattutto per i numerosi turisti che anche quest'anno ci sceglieranno come luogo di vacanza. I prestigiosi riconoscimenti ricevuti, quali le quattro Vele di Legambiente, la Bandiera gialla delle vie ciclabili, assieme al successo di numerosi eventi organizzati con le Città del vino e i Borghi più belli Italia, fanno del paese un vero fiore all'occhiello della costa del comprensorio. È da questa consapevolezza che annunciamo la ricchissima stagione di eventi estivi con una veste grafica e un concept completamente rinnovati che accendono la curiosità di scoprire i luoghi e le eccellenze e il desiderio di trasformare la propria vacanza in un'emozione".

Il direttore creativo degli eventi Antonio Di Leonardo spiega l'identità visiva dell'Estate Roccolana 2025: "Nasce da un elemento grafico antico e straordinariamente significativo: il monogramma imperiale di Enrico III, datato 1º marzo 1046. Unendo le iniziali delle parole Estate, Rocca, San e Giovanni, e rileggendole all'interno della struttura originaria del monogramma, si genera una sintesi visiva contemporanea che mantiene un dialogo profondo con le proprie radici. Le lettere si intrecciano in una nuova geometria cromatica, viva e dinamica, che racconta la molteplicità degli eventi e delle energie che animano il borgo durante il periodo estivo. Così il simbolo di potere medievale si trasforma in un manifesto culturale, aperto, inclusivo. Il tratto delle lettere e i colori vibranti rappresentano la vitalità delle iniziative, la ricchezza del territorio e la capacità di innovare restando fedeli a una storia millenaria".

Walter Gaeta, direttore artistico di Rocca San Giovanni Jazz ha aggiunto: "È diventato un evento davvero importante, Rocca San Giovanni Jazz è spesso citato negli ambienti musicali nazionali. E questo significa che quando si lavora bene, si raggiungono sempre grandi risultati. L'edizione di quest'anno è uno spartiacque tra passato e futuro, grazie all'impegno dell'amministrazione comunale che ha permesso di costruire un programma di altissima qualità, con presenze artistiche di rilievo".