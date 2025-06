Abruzzo all'Expo di Osaka 2025, Magnacca: "Promuoviamo aziende e territorio"

Dal 15 al 21 giugno le luci del Padiglione Italia all’Expo di Osaka 2025 saranno tutte puntate sull’Abruzzo che ha allestito un proprio spazio, che riproduce il tipico borgo abruzzese, aperto alle imprese e alle istituzioni abruzzesi.

Programma, finalità e obiettivi della partecipazione all’Esposizione universale sono stati illustrati dall’assessore regionale alle Attività produttive, Tiziana Magnacca che, con il presidente Marco Marsilio e il sottosegretario con delega al Turismo Daniele D’Amario, guiderà la delegazione abruzzese.

Nel presentare la settimana abruzzese l’assessore Magnacca ha parlato di “occasione unica per le imprese, a consolidamento di quel processo di internazionalizzazione che Regione Abruzzo e Camera di commercio Chieti Pescara stanno portando avanti da tempo. Ad Osaka – ha aggiunto l’assessore – saranno presenti tutte le Regioni, anche se la nostra scelta nasce da una precisa strategia che considera il mercato asiatico, che ha come punto di riferimento il Giappone, centrale nel processo di crescita e sviluppo delle aziende abruzzesi dall’artigianato all’agrifood al turismo”.

L’Abruzzo e il Giappone sono legati tra loro da un legame forte testimoniato soprattutto dalla presenza importante e massiccia dell’industria nipponica sul territorio abruzzese: dalla Honda alla Denso e alla Pilkington (NSG Group). “Saremo ad Osaka anche per rafforzare questo legame e far capire l’affidabilità del Sistema Abruzzo nella prospettiva di nuovi investimenti sul territorio, ma anche per raccontare attraverso le immagini e le tradizioni la forza e le potenzialità di un territorio. E in questo senso, voglio ringraziare il vicepresidente Emanuele Imprudente e il sottosegretario Daniele D’Amario per la disponibilità nel coinvolgere le aziende turistiche e dell’agroalimentare”.

L’investimento della Regione Abruzzo all’Expò 2025 ammonta a 636 mila euro, risorse necessarie per allestire parte del Padiglione Italia dedicato all’Abruzzo, a cui si aggiungono gli 85 mila euro che sono serviti per allestire le due precedenti iniziative connesse a questa presenza: Phenomena e Foodex Japan. “Cifre - ha sottolineato l’assessore Magnacca – ben lontane da quelle che sono servite per le Esposizioni di Milano (2 milioni di euro) e Dubai (un milione 291mila euro)”.

L’organizzazione della presenza abruzzese ad Osaka è stata anche l’occasione per rinsaldare la collaborazione Regione-Camera di commercio. Gennaro Strever, presidente dell’ente camerale, ha parlato di intesa che dà i suoi frutti ed ha annunciato che “a settembre, grazie alle trasferte di inizio anno in Giappone con Phenomena e Foodex, i vertici della JTD, il più grande tour operator giapponese che movimenta oltre 20 milioni di turisti in Europa, saranno in Abruzzo per un educational tour