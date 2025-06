Insediamento ufficiale per il nuovo Cda della Sasi (società che gestisce risorsa idrica e depurazione di 87 comuni della provincia di Chieti).

Operativi il neo presidente Nicola Scaricaciottoli e i consiglieri Consuelo Di Martino e Mario Paolini, eletti dopo l’assemblea dei sindaci soci lo scorso 27 maggio.

"L’ufficialità della riunione non ha tolto la spontaneità e la cordialità all’incontro - si legge in una nota -, incentrato su un iniziale e concreto percorso di conoscenza da parte del nuovo vertice della società che ha bisogno di avere un quadro preciso e dettagliato dell’attuale situazione per poter individuare e definire ulteriori e nuovi interventi.

Il presidente Scaricaciottoli e i consiglieri, consapevoli dell’importanza dei propri ruoli e delle peculiarità di una società come la Sasi, si sono impegnati già dal giorno della loro elezione.

Il presidente del Collegio Sindacale Giuseppe Moretta con Claudio De Nicola e la neo eletta Silvana Di Donato, ha spiegato i punti più rilevanti legati alla situazione economica e finanziaria, disegnando il quadro di una società stabile e solida “con uffici che hanno lavorato bene”. All’incontro hanno preso parte anche i due direttori Manuela Carlucci, area commerciale, amministrativa e regolazione, e Pio D’Ippolito, area tecnica, i quali hanno chiarito e fornito informazioni su alcuni punti legati ai rispettivi settori.

Una mattinata, quindi, soprattutto di ascolto per il presidente Scaricaciottoli e per i consiglieri Di Martino e Paolini che hanno dato ufficialmente il via a una nuova stagione".

“Siamo consapevoli dell’impegno e del lavoro che ci aspetta ma anche delle aspettative che ripongono quanti ci hanno dato fiducia, chiedendo una discontinuità – ha sottolineato il presidente Nicola Scaricaciottoli – questa è una fase molto delicata che merita grande attenzione perché è quella della conoscenza, della presa in carico. E’ perciò fondamentale avere chiaro lo scenario nel quale ci apprestiamo ad operare. La stagione estiva è praticamente iniziata e il primo prioritario impegno è quello di contenere e ridurre i problemi passati. Con i consiglieri c’è condivisione e intesa e questo è un dato positivo che fa ben sperare per il futuro, per il lavoro che, insieme, dobbiamo portare avanti”. Alla fine dell’incontro gli auguri di buon lavoro con l’immancabile brindisi.