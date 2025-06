Cammini d'Abruzzo: finanziati due progetti

Fossacesia è parte attiva di due progetti finanziati dalla Regione Abruzzo nell'ambito del bando "Valorizzazione dei Cammini d'Abruzzo", previsto dall'Accordo per la Coesione 2021–2027.

Si tratta di "Il Cammino della Pace", con capofila il Comune di Guardiagrele e il supporto dell'Associazione Cammino della Pace, che collega la Basilica di Collemaggio (L'Aquila) a Monte Sant'Angelo, lungo l'antico Tratturo. Il progetto, finanziato con 250.000 euro, prevede interventi per rendere i percorsi accessibili e valorizzare il turismo lento e interculturale.

"Il Cammino d'Abruzzo", presentato dal Comune di Collecorvino in collaborazione con A Piede Libero APS, anch'esso finanziato con 250.000 euro, punta a rafforzare i cammini culturali e religiosi con opere infrastrutturali e azioni di promozione. Fossacesia, grazie alla presenza dell'Abbazia di San Giovanni in Venere, svolge un ruolo strategico in entrambi i percorsi, contribuendo alla valorizzazione del territorio e alla promozione di un turismo sostenibile e di qualità.

"Partecipare a queste progettualità significa credere nel nostro patrimonio e nella capacità del turismo lento di generare sviluppo e identità per Fossacesia e per l'intero Abruzzo" dichiara il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio.