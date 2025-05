Lancianofiera cresce: nuove collaborazioni ed eventi di qualità

Lancianofiera è un ente in salute e con i conti in ordine, che chiude il conto consuntivo 2024 con numeri rilevanti.

Con un incremento di oltre 47.000 euro rispetto all’annualità precedente, il risultato d’esercizio attesta un utile di 147.502 euro, in netta crescita rispetto ai 100.076 euro del 2023, che testimonia il positivo percorso di rinnovamento intrapreso dal consorzio che ha sede a Lanciano.

“Nelle scorse settimane l’assemblea dei soci ha approvato il bilancio 2024 del Polo fieristico d’Abruzzo che mostra dati incoraggianti – ha detto il presidente Ombretta Mercurio nel corso di un incontro con i giornalisti che si è tenuto mercoledì 21 maggio a Lanciano – che premiano il progetto di rilancio intrapreso da febbraio 2024, data del mio insediamento - Numeri, gli attuali, che segnano una svolta concreta e mostrano i primi frutti di un lavoro corale – ha aggiunto il presidente Mercurio durante la conferenza stampa – che ha l’obiettivo di condurre Lancianofiera sulla strada di un nuovo protagonismo, per un ente aperto al dialogo e alle collaborazioni e centrale per l’economia regionale”.

Il 2024 è stato anche un anno di investimenti che hanno riguardato lavori di riqualificazione straordinaria delle coperture dei padiglioni, sistemazione di alcune aree, e anche l’aumento degli stanziamenti per le manifestazioni fieristiche, che passano dai 21.837 euro del 2023 a 56.157 euro dell’anno successivo. Lo scorso anno il Polo Fieristico d’Abruzzo ha ospitato eventi di rilievo, tra cui:

• La Fiera Nazionale dell’Agricoltura (22-25 marzo),

• Progress, il salone del Lavoro, del Sociale e della Formazione (17-19 ottobre),

• “Quarto Tempo”, evento promosso dalla Lega Calcio Dilettanti (LND) (17-19 maggio),

• La Mostra Ornitologica Internazionale Erythrura (25-29 settembre), che ha ospitato anche il concorso nazionale "Gran National Diamante di Gould".

Accanto alla fiera dell’agricoltura che si conferma nel 2024, e ancor più nel 2025 come manifestazione di punta di Lancianofiera, sono state le collaborazioni (come quella con la LND) e le partecipazioni istituzionali a giocare un ruolo fondamentale, come è accaduto nel caso di Progress, la fiera del lavoro sostenuta dalla Regione Abruzzo.

“Lancianofiera deve continuare ad essere un palcoscenico per eventi e attività del territorio e deve costruire e rafforzare il dialogo con realtà italiane ed europee – ha detto ancora il presidente Mercurio – e noi lavoriamo ogni giorno per far crescere questa struttura che, lo ricordo, è l’unico Polo Fieristico Regionale d’Abruzzo”.

Per il 2025, dopo il successo della 63esima edizione della Fiera dell’Agricoltura, sono in preparazione altre iniziative.

Dal 26 al 28 settembre c’è Attractive, prima edizione della fiera del turismo attrattivo e degli sport estremi, che avrà anche un fuori salone sulla costa dei Trabocchi, con iniziative sulle spiagge di Rocca San Giovanni e Fossacesia; mentre dal 23 al 25 ottobre è in programma la quarta edizione di Progress, la fiera del lavoro, della formazione e del sociale. In cantiere anche, dal 3 al 6 ottobre, l’evento, alla sua prima edizione, Divabella, manifestazione esclusiva dedicata all’estetica, al benessere, alla cosmesi e alla cura del corpo, riservata agli operatori del settore.

Tante le novità anche per il 2026 che si aprirà con la 64edizione della Fiera dell’Agricoltura in programma dal 17 al 19 aprile.

Confermate in autunno anche le nuove edizioni di Attractive, Divabella e Progress, mentre si sta lavorando per mettere in cantiere altri due eventi speciali nel corso dell’anno: Visual Lab, fiera sulle nuove tecnologie e Terrà, il salone dell’ambiente e della transizione ecologica nell’ambito del progetto della Regione Abruzzo portato avanti dal consigliere delegato Nicola Campitelli.

Alla conferenza stampa hanno partecipato i membri del CdA, il vicepresidente Alberto Paone e il consigliere Bruno De Felice, che hanno ricordato il lavoro portato avanti negli ultimi quindici mesi dal consiglio di amministrazione e dei progetti in essere per ammodernamento e l’efficientamento energetico del Polo fieristico. Il CdA ha poi ringraziato Comune di Lanciano, Regione Abruzzo e BPER Banca, soci di Lancianofiera, per la fiducia e la partecipazione costruttiva.

“Per essere protagonista – ha concluso Mercurio – il Polo fieristico d’Abruzzo Lancianofiera dovrà essere un grande palcoscenico per eventi ed attività del territorio, dovrà dialogare con altri enti fieristici italiani ed esteri ed intensificare i rapporti con il mondo produttivo in una dimensione europea e sempre guardando ad un mondo in continuo cambiamento. Noi lavoriamo a questo ogni giorno”.