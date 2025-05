Cna provinciale Chieti, Cesare Altieri Ã¨ il nuovo presidente

Rinnovato, con lui, anche il gruppo dirigente confederale che lo affiancherà nei prossimi anni: della nuova presidenza faranno parte - con Letizia Scastiglia direttrice - anche Anna Rita Bianco, Francesco Carullo, Ilaria Del Borrello, Daniela Giangreco, Ivano Lapergola e Anna Consiglia Ranieri.

L'appuntamento di ieri, concluso da Nicola Tosi, direttore della Divisione Organizzazione e Finanza della Cna nazionale, ha visto anche l'importante contributo di riflessione, proposto alla platea di ospiti e delegati - presenti tra gli altri il presidente e il direttore regionale Savino Saraceni e Silvio Calice - da un testimonial d'eccezione come il professor Alfredo De Massis dell'Università ‘d’Annunzio' di Chieti-Pescara. Considerato uno dei massimi esperti internazionali nel campo del passaggio generazionale nel mondo dell'impresa, De Massis ha proposto una riflessione sulle sfide e le opportunità che soprattutto nel mondo della micro e piccola impresa (dove ancor più forte resta il vincolo familiare) questo fenomeno comporta. Argomento, questo, su cui si è soffermato anche Tosi, ricordando a sua volta, anche attraverso l'indagine condotta a livello nazionale nel corpo associativo, quanti siano ancora ragioni, ostacoli e vincoli che impediscono o rallentano una transizione verso il passaggio delle nuove generazioni alla guida delle aziende. Tema, questo, connesso più in generale ai problemi della trasmissione d'impresa: sono tante, ancora, le imprese in salute che cessano la propria attività per mancanza di un ricambio, che avvenga o meno in ambito familiare.

Molti ieri anche gli ospiti istituzionali presenti, che hanno voluto sottolineare il ruolo di rappresentanza del mondo della micro e piccola impresa che la Cna di Chieti esprime: l'assessore regionale alle Attività produttive, Tiziana Magnacca; il sottosegretario alla Presidenza della Regione Abruzzo, Daniele D'Amario; il presidente della Provincia, Francesco Menna; il presidente della Camera di Commercio di Chieti-Pescara, Gennaro Strever; il vicesindaco di Francavilla al Mare, Williams Marinelli.

Nel suo primo saluto alla platea, dopo l'elezione, Altieri ha voluto sottolineare l'onore e la responsabilità che lo legano al nuovo incarico. E indicato anche gli assi "strategici" attorno a cui costruirà la propria agenda di lavoro alla guida della Cna, in un territorio che da sempre rappresenta in Abruzzo un punto di riferimento e un'eccellenza per il tessuto produttivo: rafforzamento del sistema economico locale e apertura per le imprese al mercato internazionale; sfida dell’intelligenza artificiale; digitalizzazione; rilancio del Gruppo Giovani; formazione continua; riorganizzazione interna; rafforzamento della collaborazione con tutto il sistema Cna in Abruzzo. "Non esiste grande impresa che non sia nata da una piccola idea - ha sottolineato dopo aver ringraziato il gruppo dirigente uscente - e per far questo serve un processo costante di ascolto degli imprenditori: creare sinergie e ricostruire fiducia serve a rafforzare una presenza sui territori".