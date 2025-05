Rete ciclabile dei Trabocchi, presentate le ultime novità fra segnaletica e mappa

Presentate in occasione di una conferenza stampa nella sede della Regione Abruzzo in piazza Unione a Pescara, le ultime novità relative alla Rete ciclabile dei Trabocchi.



La Rete di strade secondarie a basso impatto di traffico veicolare, percorsi interpoderali, asfalto nonché brecciato, strada bianca e terra, aste fluviali, colline e vigneti, riserve naturali, città d’arte, permette di pedalare fra il mare e le colline del vino. Un progetto in continua evoluzione che oggi presenta un sistema di più di 300 chilometri di percorsi rivolti al cicloturista. Il tutto nell’area della provincia di Chieti che va da Francavilla al Mare a Vasto-San Salvo, includendo la ormai iconica Via Verde della Costa dei Trabocchi.



Tutti i percorsi sono mappati, con la traccia relativa scaricabile dal sito, nonché indicati con segnaletica fisica lungo i percorsi. In occasione della conferenza è stata presentata anche l’ultima versione della mappa che, oltre a dare indicazioni sul percorso, indica gli info point, i bike point, i punti di ricarica delle e-bike, le fontanelle e le aree verdi attrezzate che si incontrano lungo il percorso. Per scaricare la mappa: https://reteciclabiletrabocchi.it/consigli/mappa-19434



“Grazie alla Regione Abruzzo abbiamo sviluppato questa Rete che permette di pedalare fra la costa e le colline del vino, su percorsi rivolti sì a cicloturisti più esperti ma che possono essere affrontati senza problemi grazie all'utilizzo delle e bike - le parole di Roberto Di Vincenzo, presidente Gal Costa dei Trabocchi -. Ci apriamo al target di persone che vivono la vacanza in bicicletta in maniera più strutturata, per far sì che la Costa dei Trabocchi non sia solo occasione e momento di passaggio ma stimoli una permanenza sul territorio. Per la nuova mappa abbiamo coinvolto gli operatori del territorio segnalando gli info-point, i bike-points, i punti punta di ricarica e-bike, le aree verdi attrezzate e anche le fontanelle: il tutto al servizio del cicloturista”. Presente alla conferenza Carlo Ricci, direttore del Gal Costa dei Trabocchi.



“Il lavoro svolto fino a ora per rendere sempre più fruibile dai cicloturisti questo tratto di costa è evidente - ha commentato Daniele D’Amario, sottosegretario della Giunta regionale con delega al Turismo e alla Programmazione -. Abbiamo acceso un riflettore importante. Lavoriamo anche nell'ottica della destagionalizzazione e per far scoprire sempre più l’immenso patrimonio storico, culturale, ambientale, naturalistico, enogastronomico che oltre alla costa caratterizza l'interno".



“Il progetto è stato uno dei primi a reinterpretare il concetto del cicloturismo in Italia, basandosi su infrastrutture esistenti, le cosiddette ciclabili naturali, come strade secondarie a basso traffico, strade interpoderali, di campagna, offrendo una diversa e nuova forma di fruire il territorio, fornendo una chiave di lettura semplice e flessibile. Il maggior investimento è stato fatto nelle teste, nella cultura, e non nel cemento” come ricorda Patrick Kofler della società Helios, curatore dello studio di fattibilità della Rete Ciclabile dei Trabocchi.

“Oltre alla costa, ci sono i percorsi all'interno che ad esempio assecondano le esigenze degli appassionati e degli sportivi che praticano gravel, è uno scenario ideale”, sottolinea Maurizio Coccia, giornalista di Cyclinside, presente alla conferenza. “La Rete è in continua evoluzione, l’attività di ricerca e collaudo dei percorsi è costante” ha commentato Andrea D’Addario della Rete ciclabile dei Trabocchi.

“Come Federazione appoggiamo il progetto dall’inizio. Si rende necessario un salto di qualità per attirare il turismo sportivo, voce importante dal punto di vista economico” ha aggiunto Mauro Marrone, presidente regionale FCI-Federazione Ciclistica Italiana Abruzzo.



Fino al 4 maggio, inoltre, sulla Costa dei Trabocchi prosegue la experience week: esperienze, eventi per scoprire il territorio. Il Gal mette a disposizione voucher per chi soggiorna almeno una notte in una struttura in Abruzzo.

Info: https://trabocchiactive.it/