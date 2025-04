Primo confronto al Tavolo di monitoraggio ministeriale sui conti del sistema sanitario regionale

E' iniziato il confronto con il Tavolo di Monitoraggio (l’organismo tecnico, composto da Ministero delle Finanze e Ministero della Salute, che verifica gli adempimenti regionali e valuta il risultato di gestione) sulle risultanze del conto economico al quarto trimestre 2024 del sistema sanitario regionale.

Nel corso della riunione a Roma - alla quale hanno partecipato il direttore del Dipartimento Sanità, Emanuela Grimaldi con il dirigente del Servizio Programmazione Economico-Finanziaria, Ebron D'Aristotile e il direttore del Dipartimento Risorse, Fabrizio Giannangeli con il dirigente del Servizio Bilancio, Luigi Colangelo - i tecnici ministeriali hanno avanzato richiesta di chiarimenti su alcuni capitoli relativi a voci inserite nei bilanci Asl, sui quali sarà fornito riscontro nelle prossime settimane.

Si è trattato dunque di una riunione interlocutoria, durante la quale la Regione ha illustrato anche le ipotesi messe in campo per la copertura del disavanzo. Va in ogni caso precisato che, come ogni anno, l'appuntamento con il Tavolo di aprile segna solo il primo passaggio nella ricostruzione della situazione dei conti della sanità regionale, in quanto non sono ancora scaduti i termini per l'approvazione dei bilanci consuntivi 2024 delle Asl.

Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.