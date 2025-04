Accordo alla Honda Italia: premio, investimenti e stabilizzazioni

Siamo lieti di annunciare il raggiungimento di un importante risultato per tutti i lavoratori e le lavoratrici dello stabilimento Honda. Il nuovo premio di risultato, che può arrivare a sviluppare fino a 2.100 euro in busta paga o 2.700 euro in welfare, rappresenta non solo un riconoscimento economico, ma anche un segnale positivo di fiducia e di prospettiva per il futuro.

Esprimiamo grande soddisfazione per questo traguardo che si inserisce in un periodo complesso, caratterizzato da sfide importanti. Grazie agli accordi fatti in passato e alle prese di responsabilità delle organizzazioni presenti in Honda, oggi possiamo guardare al futuro con maggiore serenità. Il raggiungimento di questo premio rappresenta non solo un miglioramento economico per i lavoratori, ma anche un passo decisivo verso un ambiente di lavoro più equo e giusto. La possibilità di scegliere tra una remunerazione diretta e una destinata al welfare, infatti, offre una maggiore flessibilità e un’attenzione alle diverse esigenze dei lavoratori. Un altro aspetto fondamentale del nuovo accordo riguarda la stabilizzazione di 320 lavoratori nell’arco di 4 anni, un passaggio fondamentale per avere più equità sociale: inoltre per la prima volta, i premi sono stati estesi anche ai lavoratori in somministrazione, uomini e donne che hanno contribuito ai risultati dell’azienda . È un risultato straordinario, che finalmente parifica i lavoratori in somministrazione agli altri colleghi. È un passo importante per garantire la vera equità, riconoscendo a tutti i lavoratori lo stesso diritto ai premi e al benessere. Questo segna un cambiamento importante nella Honda Italia, che ora si configura come una realtà sempre più attenta ai diritti di tutti, senza discriminazioni.

Nonostante i tempi difficili e le incertezze economiche globali , la Honda decide di investire 40 milioni di euro nel periodo di vigenza contrattuale, i lavoratori Honda possono dunque guardare al futuro con ottimismo. Grazie a questo nuovo premio, infatti, si rafforza non solo il benessere economico dei singoli, ma anche la solidarietà e il senso di comunità all’interno dello stabilimento, che ora si presenta più unito e coeso che mai. Abbiamo dimostrato che quando lavoriamo insieme, con impegno e determinazione, possiamo raggiungere obiettivi concreti per il benessere di tutti. Ora, con questo premio, siamo pronti a affrontare le nuove sfide con una forza rinnovata. La FIM CISL e RSU Honda continuano a lavorare per il bene di tutti i lavoratori, in un’ottica di crescita continua e di attenzione ai valori della solidarietà, dell’equità e della giustizia sociale.