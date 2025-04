Il 'Modello Abruzzo' protagonista al Vinitaly di Verona

Ha preso il via domenica 6 aprile la 57esima edizione del Vinitaly, in programma a Verona fino a mercoledì 9.

L'Abruzzo è presente con 47 cantine nello spazio ideato (e rinnovato) dal Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo (Padiglione 12), e più di 100 aziende presenti in tutta la fiera.

La regione si racconterà - come annunciato dal vicepresidente della Giunta regionale Emanuele Imprudente - attraverso l'identità rinnovata del 'Modello Abruzzo', il progetto che ha ridisegnato la geografia vitivinicola regionale valorizzando le quattro sottozone provinciali e introducendo la menzione Superiore, destinata alle produzioni di più alta qualità.

Nell'edizione di quest'anno il fiore all'occhiello dell'Abruzzo sarà il Cerasuolo, il rosato che sta rivoluzionando il mercato vinicolo italiano. Attenzione sarà data anche alla vicenda dei dazi annunciati da Trump: nel 2024 gli Usa sono stati il primo mercato per l'Abruzzo, con un valore delle esportazioni pari a 54 milioni di euro. La tassazione al 20% rischia di sfavorire proprio i vini di questa categoria.

"Sarà una grande edizione quella di quest’anno – ha spiegato il vicepresidente Emanuele Imprudente – dal momento che metteremo in mostra la forza del nostro territorio così come la grande comunità dei nostri vini. In particolare, - ha sottolineato Imprudente - sarà protagonista il Cerasuolo d’Abruzzo con una masterclass esclusiva dove sarà tracciata proprio l'identità della nostra cultura, della nostra storia, della nostra tradizione e del mondo enologico abruzzese che cresce di anno in anno". La sinergia Assessorato regionale all'Agricoltura e Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo ha consentito di allestire uno spazio all'interno di Vinitaly che punta a promuovere il settore vitivinicolo regionale attraverso un programma ricco di eventi".