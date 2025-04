Dazi di Trump, Radica (Città del Vino): “Fermare questa follia”

"I dazi sul vino da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump suscitano grande preoccupazione in tutta la filiera, dalle aziende agli amministratori. Vanno messi in campo tutti gli strumenti a disposizione per scongiurare l'escalation: sarebbe una vera e propria follia": è quanto dichiara Angelo Radica, sindaco di Tollo e presidente dell'Associazione Nazionale Città del Vino.

Radica sottolinea i dati diffusi dall'Unione italiana vini secondo cui “lo scorso anno l'Italia ha indirizzato negli Stati Uniti il 24 per cento dell'export di vino, in aumento del 10 per cento rispetto al 2023, per un valore arrivato a sfiorare i due miliardi di euro”.

"E' perciò evidente - aggiunge - il danno economico che scaturirebbe dai dazi e da dazi del livello prospettato da Trump: sarebbe una catastrofe per tutta l'economia del Paese. Dobbiamo, inoltre, considerare che il vino esprime una cultura millenaria come quella italiana e per questo non può essere sostituito da nessun altro prodotto".

"Ci attiviamo da subito con gli altri attori della filiera per dare suggerimenti e porre in essere azioni per contribuire a fermare questa follia - prosegue il presidente dell'Associazione Nazionale Città del Vino - Siamo per giunta già sotto attacco: pensiamo alle restrizioni introdotte del governo nel codice della strada, che hanno creato danni notevoli ai ristoratori, e alla posizione dell'Unione europea che considera di fatto il vino una bevanda dannosa senza distinguere tra consumo e abuso. L'esecutivo nazionale sui dazi e sulle misure allo studio da parte dell'Unione europea deve farsi sentire, per tutelare un settore sotto attacco, che costituisce di fatto la spina dorsale dell'export del nostro Paese".