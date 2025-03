Campagna di prevenzione e sensibilizzazione "Agricoltura Sicura", a Tollo il secondo incontro

La CIA - Agricoltori Italiani Abruzzo, in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della Asl Lanciano Vasto Chieti, organizza il secondo appuntamento di "Agricoltura Sicura", un incontro dedicato alla prevenzione e sensibilizzazione sulla sicurezza nel settore agricolo.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 26 marzo, alle ore 10:00, presso la Cantina Tollo, in Via Garibaldi, 68, a Tollo.

L’obiettivo dell’incontro è quello di promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro, sensibilizzando gli operatori del settore agricolo sull'importanza della prevenzione degli infortuni e della tutela della salute. Saranno presenti esperti del settore che forniranno approfondimenti e consigli pratici.

PROGRAMMA DELL’EVENTO

Saluti istituzionali

Gianluca Orsini, Presidente Cantina Tollo

Alcide Massaro, Responsabile SPSAL ASL2

Domenico Bomba, Presidente CIA Chieti-Pescara

Interventi tecnici a cura di:

Gianni Calignano, Tecnico della prevenzione, SPSAL ASL2

Angelo Monte, Tecnico della prevenzione, SPSAL ASL2

A moderare l’incontro sarà Alfonso Ottaviano, Direttore CIA Chieti-Pescara.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di confronto per diffondere una maggiore consapevolezza sulle buone pratiche di sicurezza e prevenzione nel mondo agricolo.

E' possibile iscriversi all'evento cliccando su questo link: https://cia-business.odoo.com/event/agricoltura-sicura-tollo-12/register