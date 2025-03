Prende forma il sogno del "Teatro degli Ulivi"

Il Consiglio Comunale di Fossacesia ha approvato all'unanimità la variante al Piano Regolatore per la realizzazione del "Teatro degli Ulivi", uno dei progetti più ambiziosi e significativi mai pensati per la nostra regione, l'Abruzzo. Questo progetto, destinato a trasformare la costa dei Trabocchi in un importante polo culturale, si propone di attrarre turisti e appassionati da ogni parte del mondo.

Il progetto, ideato dall'architetto Antonio Belvedere, sta finalmente prendendo forma, superando la burocrazia necessaria alla sua ammissibilità. Con l'approvazione definitiva, si avvia ora la fase di ricerca dei fondi per la realizzazione dell'opera, che diventerà una delle vetrine più straordinarie di Fossacesia, valorizzando le meraviglie naturali di un territorio ricco di storia e cultura.

Il "Teatro degli Ulivi" sarà una struttura unica, immersa in una conca tra gli ulivi, vicino al sito di San Giovanni in Venere, lungo il viale della passeggiata di Fossacesia. Si tratterà di un anfiteatro con circa 1000 posti a sedere, destinato ad ospitare artisti di ogni genere: dal teatro di prosa all'opera lirica, dalla danza alla musica d'autore. Il progetto include anche una sala al chiuso da circa 200 posti, destinata ad accogliere eventi culturali e sociali di rilievo.

L'intero progetto si integra perfettamente con la bellezza naturale della zona e rispetta i principi di sostenibilità e biodiversità, grazie alla realizzazione di un parco che favorisce lo sviluppo e la conservazione della flora locale. Le forme del teatro si ispirano ai Trabocchi, simbolo della nostra tradizione, e la struttura sarà rivestita con la pietra della Maiella, una risorsa tipica del nostro territorio. Un incontro tra natura e cultura, tra passato e futuro.

Il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, nel corso del Consiglio ha detto: "l'approvazione della variante al Piano Regolatore è un passaggio storico per Fossacesia. Con il 'Teatro degli Ulivi' stiamo ponendo le basi per un futuro culturale che arricchirà il nostro territorio e diventerà un punto di riferimento per tutta la regione. Un grazie sincero va a chi ha creduto in questo progetto, in particolare a Emilio Marcucci, Elisa Martinotti e Matteo Sartini, fondatori della Fondazione 'Il Teatro degli Ulivi', e agli altri professionisti coinvolti, come gli architetti Antonio Belvedere e Giovanni Mattucci. Un ringraziamento speciale va anche alla famiglia Marcucci, in particolare a Paolo, che ci ha lasciato, a Giuseppina e Dora, per aver messo a disposizione i loro terreni in un angolo prestigioso del territorio di Fossacesia. Non dimentichiamo l'importante supporto dell'Ufficio Urbanistica del Comune, rappresentato da Domenico Moretti."

Il sindaco ha proseguito: "Un sentito grazie anche ai tanti cittadini e sostenitori che, fin dall'inizio, hanno creduto nell'importanza di quest'opera, contribuendo, ognuno a modo suo, alla sua realizzazione. Il 'Teatro degli Ulivi' non è solo un'opera privata, ma un patrimonio per tutta la città e per l'Abruzzo. È un segno tangibile che la cultura è davvero la risorsa più importante per lo sviluppo del nostro territorio."

Il progetto si fonda su una visione lungimirante, testimoniata anche dall'incredibile successo dell'evento del 5 maggio 2023, quando il sito ospitò un concerto sinfonico e la presentazione del giro E-bike, nell'ambito della Grande Partenza del Giro d'Italia. Un segno evidente dell'interesse che già suscita il territorio e delle enormi potenzialità che offre.

Nonostante la necessità di reperire i fondi necessari alla sua realizzazione, il "Teatro degli Ulivi" si prepara ad aprire i battenti già a partire dal mese di giugno 2025, con una programmazione di eventi, tra cui l'opera "La Traviata" di Giuseppe Verdi, che darà il via a una stagione di appuntamenti culturali che, nel corso degli anni, si arricchiranno di sempre nuovi e prestigiosi eventi.

"Fossacesia si prepara a vivere un momento storico che darà nuova vita alla cultura locale, al turismo e all'identità del nostro territorio. Un passo avanti- ha dichiarato il sindaco Di Giuseppantonio- che ci rende orgogliosi e che, siamo certi, coinvolgerà tutti nel cammino verso la realizzazione di questo sogno".