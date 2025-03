Fasi finali per il progetto della nuova rotatoria tra Villa Romagnoli e Villa Scorciosa

È alle fasi finali la progettazione per la realizzazione della rotatoria all'intersezione tra la Strada Provinciale 217 (ex SS 524 Lanciano-Fossacesia) e le frazioni di Villa Romagnoli e Villa Scorciosa, rispettivamente nei comuni di Mozzagrogna e Fossacesia. Il progetto, che rappresenta un'importante iniziativa per la sicurezza stradale, ha suscitato soddisfazione nei sindaci di Mozzagrogna, Domenico Cianfrone, e di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio.

L'incrocio, infatti, è da tempo teatro di numerosi incidenti, alcuni dei quali anche mortali. Questo incrocio è particolarmente critico in quanto collega Lanciano a Fossacesia Marina e alla Statale 16 Adriatica, una delle arterie più trafficate della zona.

La realizzazione della rotatoria, del valore di 280.000 euro, rappresenta una svolta per la sicurezza e la viabilità di un'area cruciale, che collega non solo le due frazioni più popolose di entrambi i comuni, ma anche la Casa Circondariale di Lanciano. Il progetto, sollecitato e seguito con impegno dalle Amministrazioni di Mozzagrogna e Fossacesia, ridurrà sensibilmente i rischi connessi all'incrocio, migliorando la viabilità quotidiana per i cittadini, i pendolari e le imprese che percorrono ogni giorno la SP 217.

"Con l'approvazione di questo progetto, finalmente si darà risposta a una delle principali esigenze di sicurezza del nostro territorio", dichiarano i sindaci Enrico Di Giuseppantonio di Fossacesia e Domenico Cianfrone di Mozzagrogna. "Questo intervento, tanto atteso, rappresenta un passo fondamentale per migliorare la sicurezza e la viabilità lungo una delle arterie più trafficate della zona. Siamo convinti che la realizzazione della rotatoria porterà benefici concreti, soprattutto per i residenti, i pendolari e tutti coloro che percorrono quotidianamente questa strada, con particolare riferimento ai mesi estivi quando il traffico aumenta notevolmente."

"Ringraziamo la Provincia di Chieti, in particolare il presidente Francesco Menna e i consiglieri delegati alla Viabilità, Massimo Tiberini e Marianna Apilongo, per aver ascoltato le nostre richieste- concludono i sindaci-e per aver incluso questo intervento nel piano delle opere pubbliche del 2025. Si tratta di un segnale concreto di attenzione per la sicurezza dei cittadini e per la viabilità della nostra area."