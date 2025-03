Plastic Free, Campitelli: "Abruzzo regione più virtuosa in Italia"

"L'Abruzzo ha ottenuto il primo posto tra le regioni italiane con ben 16 comuni premiati. Si conferma un grande lavoro radicato nel tempo di questa amministrazione regionale a guida Marsilio per diminuire l’uso della plastica. Questi dati confermano che l’impostazione della Regione Abruzzo, tramite la legge regionale a mia firma, la n. 45 del 2020, che prevede un articolo specifico per una progressiva sostituzione di prodotti in plastica monouso con manufatti riutilizzabili, con delle premialità per agevolare il passaggio da un'economia lineare a una circolare e quindi avere una gestione sostenibile dei rifiuti, diminuendo gradualmente la dipendenza dalle discariche, è estremamente proficua.

Ringrazio l’associazione Plastic Free Onlus per il lodevole riconoscimento che ci spinge a lavorare con maggior forza per ampliare la rete dei comuni e confermare il primo posto anche l’anno prossimo. Complimenti in particolar modo ai sindaci che hanno saputo portare nel territorio gli obiettivi preposti dal dipartimento che coordino”.

Così il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, delegato ai rifiuti, Nicola Campitelli, sull’esito della quarta edizione della manifestazione svoltasi a Napoli promossa da Plastic Free Onlus, impegnata nel contrastare l’uso della plastica.