Ricostruzione del Ponte di Guastacconcio a Paglieta, lavori in pieno corso

“Attualmente - si legge in una nota del Comune - sono in corso le operazioni sugli impalcati in acciaio corten. Questi, costituiti da diverse sezioni, vengono prima saldati a terra e successivamente posizionati, con l’ausilio di una gru, sulle travi di sostegno. Le travi di sostegno sono tre: le due spallette e la pila centrale. Come ben visibile, gli impalcati hanno già superato la pila centrale. Il prossimo passaggio sarà il collegamento tra la spalla di sinistra e quella di destra. Siamo ormai vicini all’ultimazione dell’impalcato e al collegamento definitivo delle due sponde del fiume”.

Il viadotto sul Sangro, lungo la Strada provinciale 97 Bonifica di Mozzagrogna, crollò nel febbraio 2022.