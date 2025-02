Presentazione in Senato per il “Vocabolario delle Aree Interne”

Il Vocabolario delle aree interne. 100 parole per l’uguaglianza dei territori, su volonta del senatore del Partito Democratico Michele Fina, sarà presentato al Senato della Repubblica giovedì 13 febbraio alle 19, presso la Sala Caduti di Nassirya. Il libro curato dallo studioso vastese Nicholas Tomeo, dottorando dell’Università del Molise, e pubblicato nel 2024 da Radici edizioni, raccoglie i contributi di oltre sessanta contributori tra docenti, ricercatrici, dottorandi, giornaliste, amministratrici locali, scrittori che emergono nell’insieme come una nuova comunità esploratrice. Frutto di un lavoro collettivo e transdisciplinare che racchiude in cento parole la condizione e le potenzialità delle aree interne italiane, il loro declino e le loro strategie di rinascita, il Vocabolario ha suscitato grande interesse e riscosso un importante successo nazionale, tanto da essere già giunto, a soli pochi mesi dall'uscita, alla seconda edizione.

Alla presentazione del libro interverranno, oltre al curatore Nicholas Tomeo, il senatore Michele Fina, promotore dell’iniziativa e impegnato in prima persona sui temi delle aree interne e della montagna, l'editore Gianluca Salustri, che con il suo progetto editoriale ha ormai reso la Radici edizioni un punto di riferimento sui temi delle questioni territoriali, e Rossano Pazzagli, docente di storia del territorio e dell'ambiente all'Università del Molise e uno dei massimi esperti e riconosciuto studioso sui temi della storia territoriale, che ha scritto la prefazione del Vocabolario.