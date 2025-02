SanitÃ  trarrÃ  benefici dall'utilizzo dell'ex sede del Mario Negri Sud

"La sanità frentana potrà trarre benefici economici e nella qualità dei servizi dall'utilizzo della palazzina dell'ex Mario Negri Sud di Santa Maria Imbaro. E' una nuova idea di sanità che si appresta a diventare centro servizi per la salute, il primo in questa regione. L'iniziativa del manager della Asl 02 Abruzzo Thomas Schael va nella giusta direzione per una sanità più funzionale che avvicina i cittadini alle strutture sanitarie, servizi che diventano più raggiungibili e identificabili". A dichiararlo l'assessore regionale Tiziana Magnacca sull'ipotesi di spostare nella struttura dimessa del Mario Negri Sud di servizi di prevenzione, gli uffici tecnici e amministrativi, il centro di formazione, il back office cup, la logistica del farmaco e il centro regionale sangue.

"C'è una scelta strategica dietro a questa decisione del direttore generale Schael – sottolinea Tiziana Magnacca – che mira al rilancio complessivo dei servizi e restituisce nel contempo dignità e utilità a un edificio dove si è sempre respirato sanità e ricerca. Quindi migliora l'idea di sanità, come sollecita il presidente Marco Marsilio, ma è soprattutto un progetto innovativo che crea spazi di formazione ed economia circolare migliorando la qualità delle prestazioni sanitarie".

"Ma ancor di più centra l'obiettivo di una visione di un territorio integrato che sa fare della sua storia le radici del suo futuro con un intervento di recupero utile a tutto il territorio anche in termini di occupazione" conclude l'assessore regionale.