Nuova rotatoria tra Lanciano e Treglio, intervento da più di mezzo milione di euro

La Provincia di Chieti ha aggiudicato i lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria all’intersezione tra le strade provinciali 80 “Traversa di Treglio” e 82 “Lanciano-San Vito”, al confine tra i comuni di Lanciano e Treglio.

L’opera, prevista dai piani regolatori dei due enti, punta a migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico in un nodo stradale molto importante che collega la costa e il casello autostradale A14 a Lanciano e alle aree interne. L’intervento, finanziato dalla Provincia di Chieti per un importo complessivo di 546.600 euro, prevede l’eliminazione dell’attuale incrocio a raso e la costruzione di una nuova rotatoria in un punto stradale caratterizzato da elevati volumi di traffico, in particolare negli orari di punta.



La progettazione esecutiva è stata affidata all’ingegnere Vincenzo Marchetti, mentre i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Procaccia&C srl di Torricella Sicura (Teramo). Secondo il cronoprogramma i lavori inizieranno a marzo e, salvo imprevisti, saranno conclusi entro l’estate 2025. L’intervento prevede anche il potenziamento del sistema di drenaggio delle acque meteoriche e l’adeguamento della segnaletica. Saranno adottate tutte le misure necessarie per garantire la continuità della circolazione stradale durante l’esecuzione dell’opera.



"La realizzazione di questa infrastruttura rappresenta un passo importante per migliorare la sicurezza stradale e la viabilità di un’area strategica per il territorio provinciale come quella frentana. L’intervento, la cui genesi è stata seguita e sollecitata da Sergio Furia, consigliere provinciale della precedente amministrazione, consentirà di ridurre notevolmente i rischi di un incrocio che cittadini, pendolari e imprese del territorio incontrano quotidianamente percorrendo la SP 82 da e per Lanciano verso il casello autostradale", dichiarano il Presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna e la consigliera delegata alla viabilità dell’area frentana Marianna Apilongo.