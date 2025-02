"Verranno stabilizzati i Tribunali minori abruzzesi"

“I Tribunali minori abruzzesi possono confidare nel fatto che non verranno mai chiusi e anzi verranno stabilizzati. È un impegno del Governo Meloni e così sarà”.

Parole, in un'intervista all'Ansa Abruzzo, del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, presente a Sulmona in occasione della cerimonia di giuramento di 174 nuovi agenti di Polizia Penitenziaria, assieme al presidente della Regione, Marco Marsilio e alla vice presidente del Consiglio regionale, Marianna Scoccia.

I Tribunali minori di cui si parla sono quelli di Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano per i quali è prevista la “sopravvivenza” (dopo numerose proroghe) fino al 31 dicembre 2025.