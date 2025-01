Fossacesia partecipa al bando regionale per la valorizzazione del Cammino della Pace

Il Comune di Fossacesia partecipa al bando pubblico regionale per la valorizzazione dei Cammini d'Abruzzo, finalizzato al potenziamento delle infrastrutture e dei servizi lungo il Cammino della Pace. Questo percorso, che attraversa tre regioni (Abruzzo, Molise e Puglia), parte da L'Aquila e giunge fino a Monte Sant'Angelo, coprendo una distanza di 520 km. Il Cammino della Pace, che segue le orme dei pastori lungo il tratturo, rappresenta un importante elemento di connessione culturale e spirituale.

L'incontro di coordinamento, che si è tenuto a Guardiagrele, comune capofila, ha visto la partecipazione del Presidente del Cammino della Pace, Luciano Caramanico, e del direttivo, oltre ai rappresentanti dei Comuni interessati. Per Fossaccesia erano presenti il consigliere comunale Antonio Di Nardo, con delega ai Cammini, e l'Assessore ai Lavori Pubblici, Danilo Petragnani. Durante l'incontro, è stata sottolineata la necessità di migliorare il tratto che, partendo dall'Abbazia di San Giovanni in Venere e percorrendo via Finocchieto, scende fino alla pista ciclabile della Via Verde e al lungomare. È stata inoltre avanzata la proposta di un adeguamento strutturale e funzionale dei servizi igienici presenti lungo il Cammino, come previsto dal bando regionale.

Il bando regionale, che prevede un contributo massimo di € 250.000 per singolo progetto, ha lo scopo di potenziare le infrastrutture e i servizi legati al Cammino della Pace, in vista delle celebrazioni del Giubileo. Insieme ad altri Comuni della zona, tra cui Caramanico Terme, Roccamorice, Serramonacesca, Rapino, Filetto, Orsogna, Lanciano, Rocca San Giovanni e Guardiagrele, Fossacesia crede fermamente nell'importanza di promuovere questo Cammino come strumento di valorizzazione del territorio e di incremento del turismo culturale e religioso.

"Questo progetto- dichiara il sindaco Enrico Di Giuseppantonio- rappresenta un'opportunità per il nostro Comune e per l'intero Abruzzo. Ringrazio gli altri Comuni che partecipano al bando e l'associazione Il Cammino della Pace. Il percorso scelto è di grande valore storico e spirituale, che non solo collega luoghi di culto, ma favorisce anche lo sviluppo turistico e la valorizzazione del nostro patrimonio. Confidiamo che, grazie a questo bando, riusciremo a realizzare importanti interventi per migliorare l'accessibilità e i servizi lungo il percorso".