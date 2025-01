"Bici in Comune": dalla stazione ferroviaria alla Via Verde della Costa dei Trabocchi

Il Comune di Fossacesia ha aderito al progetto "Bici in Comune", un'iniziativa promossa dal Ministero dello Sport e dei Giovani, attraverso "Sport e Salute" e l'Anci. Le scelte progettuali sono state curate dall'Amministrazione Comunale con un gruppo di lavoro costituito dagli assessori Umberto Petrosemolo e Danilo Petragnani, dai consiglieri Antonio Di Nardo e Carlo Luciani e dal responsabile del Settore 4, Ing. Nico Priori, che ha coordinato la parte tecnica.

Il progetto, denominato "In Bici dalla stazione alla Costa dei Trabocchi", prevede una richiesta di finanziamento pari a 88.000 euro, di cui 8.000 a carico del bilancio comunale. "L'obiettivo di questo progetto- ha spiegato il sindaco Enrico Di Giuseppantonio- è favorire lo sviluppo del cicloturismo, valorizzando il nostro patrimonio culturale e naturale, le tradizioni locali e anche la pesca sostenibile della Costa dei Trabocchi, creando al contempo nuove opportunità per il nostro territorio."

Il progetto intende incentivare la mobilità con le biciclette come mezzo di trasporto, migliorando la sicurezza del percorso che collega la stazione ferroviaria alla Via Verde della Costa dei Trabocchi. Gli interventi comprendono: la realizzazione di segnaletica verticale e orizzontale per 1,4 km di percorso; la creazione di aree di sosta con attrezzature per la ricarica di bici elettriche; colonnine per la manutenzione; servizi di noleggio e punti informativi tramite totem interattivi.

Per la realizzazione delle opere, il Comune di Fossacesia ha sottoscritto un accordo di partenariato con il Comune di Torino di Sangro, con il quale condivide la stazione ferroviaria al confine con la Riserva Naturale Regionale della Lecceta. Inoltre, è prevista la collaborazione con le due importanti associazioni ciclistiche locali, le Asd "Alessandro Fantini" e "Moreno Di Biase", che organizzeranno eventi ciclistici per promuovere la mobilità ciclistica e le bellezze del territorio, tra cui la Granfondo Trabocchi-Maiella, la Cronometro dei Trabocchi e il Gran Premio A. Fantini, in programma nel 2025.

Inoltre, nel progetto è stata aggiunta una nuova iniziativa che verrà organizzata dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con le associazioni fossacesiane, per valorizzare le eccellenze e le tipicità locali. Prevede, tra l'altro, la creazione di un itinerario in grado di coniugare l'uso della bicicletta con la visita delle aree olivicole e dei tanti frantoi di Fossacesia.