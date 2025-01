O.N.A.V. Abruzzo (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino) cresce con gli “Esperti Assaggiatori”

E’ andato a buon fine il corso O.N.A.V. di 2° Livello per Esperti Assaggiatori.

Anche l’ultimo allievo ha sostenuto l’esame con successo. Complessivamente sono stati 18 gli iscritti al corso che si sono diplomati quest’anno, riportando ottimi voti.

Tutto è cominciato nel marzo 2022 con un corso di 1° Livello, itinerante per cantine delle province di Chieti e Pescara, organizzato da O.N.A.V. Abruzzo, che ha visto, a luglio dello

stesso anno, i 28 partecipanti diplomarsi, dopo aver sostenuto l’esame teorico-pratico, acquisendo la “Patente di Assaggiatore di Vino”.

Complessivamente sono state 16 le lezioni teorico-pratiche che si sono tenute in altrettante cantine, ognuna diversa dall’altra e 64 i vini in assaggio.

Successivamente, esercitandosi attraverso gli eventi organizzati dalle nostre sezioni provinciali, tra l’altro aperti anche ai non addetti ai lavori, ampliando la conoscenza della materia viti-vinicola con aggiornamenti e approfondimenti durante le visite in cantine abruzzesi, con anche escursioni fuori regione, 18 dei diplomati di 1° Livello hanno sentito la necessità di proseguire negli studi.

Pertanto, dal 15 Febbraio al 30 Giugno 2024 siamo stati ospiti di Vin. Co. a Ortona, dove si è tenuto il corso di 2° Livello per Esperti Assaggiatori O.N.A.V. Le 15 lezioni sono state suddivise in una parte teorica ed una pratica di assaggio tecnico di vini.

I 98 vini in assaggio sono stati selezionati fra le eccellenze delle produzioni dei singoli territori nazionali ed internazionali, con particolare attenzione ai vitigni nativi. Le prove pratiche hanno riguardato l'applicazione evoluta delle schede di assaggio tecnico organolettico O.N.A.V., con particolare attenzione alla descrizione olfattiva, gustativa, tattile e retro-olfattiva dei vini. Gli argomenti dei docenti hanno toccato il territorio, con la sua geologia e l’influenza della stessa sugli areali e sui vini di tutte le regioni della nostra penisola, isole comprese, Europa con particolare riferimento alla Francia nonché America e Oceania.

Tali sono stati l’entusiasmo e la soddisfazione per l’esito del corso, che già più di qualche neo “Esperto Assaggiatore” ha manifestato l’intenzione di iscriversi al corso di 3° Livello per “Maestro Assaggiatore” che si terrà a Torino, presso l’UniTO, in programma nell’autunno 2025.

Intanto abbiamo organizzato, per dare continuità alle nostre attività, nuovi corsi, sempre itineranti per Cantine, in partenza il 23 Gennaio 2025.

Gli “Esperti Assaggiatori” O.N.A.V. 2024 sono: Serena Belfante, Giancarlo Buttafascia, Antonio Michele Buttafascia, Gabriele Candeloro, Gigi D’Amico, Maria D’Angelo, Domenico D’Auria, Alberto Di Florio, Vincenzina Di Iorio, Nicola Emiliano Di Medio, Silvio Di Pillo, Alberino D’Olimpio, Eugenio Leonzio, Noemi Roma, Simone Scenna, Marinella Urso, Antonio Tiziano Vicoli.

Alberino D’Olimpio

Delegato O.N.A.V. Sezione di Chieti