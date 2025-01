Ordine del giorno contro i tagli nazionali ai Comuni e cittadinanza onoraria all’economista Lusardi

Nel corso degli ultimi due consigli comunali di Paglieta si sono registrate due significative iniziative:

1. Approvazione di un Ordine del Giorno contro i Tagli Nazionali ai Comuni.

Durante la recente assise consiliare, il Sindaco Ernesto Graziani ha illustrato la proposta di legge di Bilancio 2025, evidenziando i seguenti punti chiave:

«La proposta di legge di Bilancio 2025 prevede quattro miliardi di euro di minori risorse nel triennio 2025-2027, con 570 milioni per il 2025, di cui 140 milioni destinati a Comuni, Province e Città Metropolitane. Tale cifra aumenterà a 290 milioni dal 2026 al 2028 e a 490 milioni nel 2029.» Per i Comuni, i tagli saranno di 1 miliardo e 300 milioni di euro, che si aggiungono ai già significativi tagli dello scorso anno. Essi non possono essere compensati dai 100 milioni destinati all'accoglienza minori e dal contributo parziale per la compensazione verticale della perequazione, poiché questi benefici andranno solo a una parte degli enti, risultando insufficienti a coprire i costi della perequazione.

Il Sindaco ha inoltre elencato i tagli previsti:

Riduzione delle spese per investimenti

Taglio del fondo per le piccole opere comunali

Riduzione dei contributi per investimenti in rigenerazione urbana e progettazione

Riduzione del Fondo per la progettazione di infrastrutture strategiche

«I provvedimenti su citati rischiano di compromettere seriamente la stabilità finanziaria di molti comuni italiani che già faticano ad andare avanti tra mille difficoltà. Tra queste: le quotidiane esigenze di gestione, garantire i servizi indispensabili per la popolazione, come la manutenzione delle infrastrutture, l'assistenza sociale, i trasporti e l'istruzione pubblica. I Comuni sono in ulteriore sofferenza in quanto sono in attesa, da ormai troppo tempo, di riottenere dal Governo Nazionale il denaro anticipato dalle casse comunali per i progetti del PNRR», ha concluso il Sindaco Ernesto Graziani.

2. Conferimento della Cittadinanza Onoraria alla Prof.ssa Annamaria Lusardi

Nel secondo consiglio comunale di questa mattina, 8 gennaio, il Comune di Paglieta ha accolto la richiesta avanzata dalla Fondazione "Stella Maris" di Paglieta e dal Lions Club di Lanciano per conferire la cittadinanza onoraria alla Prof.ssa Annamaria Lusardi, eminente economista e docente presso la Stanford University. La Prof.ssa Lusardi è una figura di rilievo mondiale nel campo dell'educazione finanziaria e mantiene un forte legame con la comunità di Paglieta. Ha promosso iniziative a livello internazionale coinvolgendo gli alunni delle scuole di Paglieta, contribuendo significativamente allo sviluppo educativo e finanziario della comunità locale.