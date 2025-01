Marsilio: “Bene l'aumento degli occupati, l'impegno è confermare questo risultato”

"Sono dati confortanti, molto positivi, che mettono in evidenza un Abruzzo che ha fatto molto in questi anni per favorire la crescita dell'occupazione, senza trascurare le categorie più deboli, come donne e giovani". E' quanto dichiara, in una nota, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a proposito dei dati diffusi da Istat sul mercato del lavoro nel terzo trimestre 2024, "che registrano un aumento degli occupati pari a 22mila unità, corrispondente a una crescita del 4,5%, la cartina al tornasole del lavoro svolto dalla Giunta regionale, degli obiettivi messi in campo con specifiche politiche di sostegno alle attività produttive".

"Questo dato - prosegue Marsilio - colloca la nostra regione al secondo posto tra le realtà italiane, superando di oltre 7 volte la media nazionale dello 0,6%. Adesso il nostro impegno è confermare i risultati ottenuti e riuscire a migliorarli ancora per dare al nostro territorio quegli strumenti utili e necessari per farlo diventare ancora più Polo attrattivo per i settori industriali e artigianali. La riscoperta delle peculiarità tipicamente abruzzesi, insieme allo sviluppo della piccola e media industria, potrà portare ulteriore benessere, anche grazie a tutte le progettualità infrastrutturali messe in campo in questi anni".