20.000 euro per attivitÃ  sportive destinate a bambini e ragazzi con disabilitÃ  e disagio economico

Fossacesia è tra i 72 Comuni italiani con popolazione fino a 15.000 abitanti che riceveranno il finanziamento per la promozione di attività sportive rivolte a bambini e adolescenti con disabilità o provenienti da famiglie in condizioni di svantaggio economico. L'iniziativa, promossa dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, prevede un contributo di 20.000 euro, destinato a favorire la partecipazione ad attività sportive per bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 17 anni.

Il finanziamento sarà suddiviso in due parti: 15.000 euro saranno utilizzati per coprire le rette sportive di minorenni con disabilità o in condizioni economiche disagiate, e per il finanziamento di associazioni sportive dilettantistiche, affiliate a Federazioni o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che metteranno a disposizione voucher sportivi per i giovani beneficiari. Il restante importo di 5.000 euro sarà utilizzato per organizzare un evento in occasione della Giornata Mondiale dell'Infanzia e dell'Adolescenza, durante il quale si rifletterà sul diritto al gioco, all'inclusione sociale e sull'importanza della pratica sportiva per lo sviluppo psicofisico dei minori.

Il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio ha espresso grande apprezzamento per questa iniziativa dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, sottolineando che "il progetto- ha dichiarato-contribuirà a migliorare le opportunità di inclusione sociale e a sostenere le famiglie in difficoltà". In vista della progettazione delle attività, il Sindaco Di Giuseppantonio ha convocato per il prossimo 7 gennaio una riunione operativa con l'Assessore alle Politiche Sociali Maria Angela Galante, il Consigliere Delegato allo Sport,Carlo Luciani, e la Responsabile del Settore Politiche Sociali Mariarosa Di Giuseppe, per definire i dettagli del progetto.