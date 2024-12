Forti mareggiate negli ultimi giorni, Padovano lancia l'allarme

"Le mareggiate che hanno interessato la nostra costa in questi due tre giorni con vento forte proveniente da nord e nord-est, ha sicuramente messo in crisi e creato problemi alle nostre coste ma, dove sono state realizzate per tempo negli scorsi mesi le dune di sabbia, le stesse hanno mantenuto non solo la tenuta dell'arenile ma hanno soprattutto evitato danni alle infrastrutture così come era accaduto in passato".

Così il presidente della Sib Abruzzo Riccardo Padovano, che poi aggiunge: "Per questo facciamo che le dune di sabbia possano diventare una consuetudine perché così facendo si riesce a dare una grande mano alla conservazione delle nostre coste. Ricordo che anni addietro quando c'erano mareggiate si correva a mettere le scogliere davanti agli stabilimenti balneari senza però la stessa efficacia che oggi garantiscono le dune di sabbia. Per esempio, sulla costa di Casalbordino, dove non sono state realizzate le dune ci sono stati problemi rispetto ad altre zone costiere dove invece si è riusciti a realizzare le dune. Dunque l'auspicio è che, se questa è la soluzione del problema, inseriamola nell'apposita ordinanza demaniale affinché si riesca ad avere quei risultati che oggi hanno risparmiato danni alle strutture balneari dopo l'ennesima mareggiata della stagione".