Gestione idrica: appello per interventi urgenti

In qualità di Sindaco del Comune di Casoli, durante l’ultima assemblea della SASI Spa, ho evidenziato alcune criticità e avanzato proposte concrete per affrontare le sfide legate alla gestione idrica nel nostro territorio. Ho chiesto chiarimenti circa l’esistenza di un piano d’ambito o di altro strumento di programmazione che stabilisca criteri chiari e trasparenti per la distribuzione delle risorse idriche tra i Comuni. A tale proposito, il presidente della SASI ha dichiarato che al momento non esiste alcun piano che definisca i litri d’acqua spettanti ad ogni Comune.

La proposta di un comitato di controllo e sostegno

Per garantire una gestione più efficiente e trasparente, ho proposto l’istituzione di un comitato di sindaci, chiamato a svolgere funzioni di controllo e sostegno alle attività di SASI Spa. Questo comitato, rappresentativo delle comunità locali, avrebbe il compito di:

• Monitorare le azioni intraprese da SASI Spa per migliorare il servizio idrico;

• Verificare come l’ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato) utilizza e distribuisce i fondi regionali e statali destinati al settore idrico;

• Fare pressione sulle istituzioni regionali e ministeriali affinché vengano messi in atto interventi straordinari immediati, senza attendere la prossima estate 2025, per affrontare e prevenire le emergenze idriche.

Un piano d’azione immediato per il bene del territorio

È indispensabile che la Regione Abruzzo e il Ministero competente si attivino con urgenza per pianificare e realizzare investimenti e strategie operative da subito, senza rimandare a tempi futuri. Il nostro territorio non può permettersi di affrontare ulteriori periodi di emergenza idrica senza azioni preventive e strutturali adeguate. Chiedo quindi la collaborazione di tutti gli amministratori locali, delle istituzioni regionali e statali, e degli enti gestori affinché si lavori in sinergia per garantire un diritto fondamentale come quello dell’accesso all’acqua, ponendo al centro della discussione le esigenze dei cittadini e il benessere delle comunità. Il Comune di Casoli continuerà a farsi portavoce delle istanze del territorio, sostenendo ogni iniziativa utile a migliorare la gestione del servizio idrico e la qualità della vita dei cittadini.

Il Sindaco di Casoli Massimo Tiberini