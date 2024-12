Prefettura di Chieti, coordinamento attivato per il Piano Neve 2024/2025

Nella seconda Sala di Protezione Civile della Prefettura di Chieti si è tenuta una riunione relativa al “Piano Neve 2024/2025”, approvato dal Prefetto di Chieti lo scorso 22 novembre.

Presenti, convocati dal Prefetto Gaetano Cupello, rappresentanti dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, della Provincia di Chieti, del Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, dei rappresentanti della Questura, del Comando Provinciale Guardia di Finanza, della Sezione Polizia Stradale di Chieti, del Comando Vigili del Fuoco, dei Comandanti del locale Ufficio Documentale dell’Esercito e del Battaglione Vicenza del 9° Reggimento Alpini, dei rappresentanti della Capitaneria di Porto di Ortona, dell’Anas, della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, della Sezione Territoriale del Corpo del Soccorso alpino e speleologico, del locale Comitato Croce Rossa, della Direzione 7° Tronco di Autostrade per l’Italia, di E- distribuzione, nonché del sindaco di Guardiagrele, dei comandanti delle Polizie Locali di San Giovanni Teatino, Ortona, Rocca San Giovanni, Fossacesia, San Salvo, Casoli e dei responsabili degli uffici tecnici dei Comuni di Atessa, Lanciano e Vasto.

"In occasione dell’incontro - si legge in una nota - è stata utilizzata, per la prima volta, la seconda sala di Protezione Civile in uso alla Prefettura, messa a disposizione dal Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dei Carabinieri e allestita, con dotazioni tecnologiche di ultima generazione, presso la sede del predetto Centro Nazionale, sita in Chieti.

Nel corso della riunione, oltre ad essere stato illustrato il citato “Piano Neve”, consultabile sul sito istituzionale della Prefettura, è stata richiamata l’attenzione dei partecipanti sulla predisposizione delle misure più idonee a fronteggiare, tempestivamente, eventuali criticità connesse a condizioni metereologiche avverse tipiche del periodo invernale".