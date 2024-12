In Abruzzo occupazione in crescita del 2,8%

"L'occupazione nel 2024 è cresciuta in Abruzzo del 2,8 per cento rispetto al 2,2 dell'Italia attestandosi al 63,2 per cento nonostante le preoccupazioni per un'economia che appare debole. Sono numeri importanti se consideriamo che nel Mezzogiorno si ferma al 49,6 per cento. Questi dati dell'Istat sono stati analizzati dal professor Pino Mauro che confermano la sostanziale tenuta della nostra regione in una fase economica non facile". A dichiararlo l'assessore alle Attività Produttive Tiziana Magnacca a commento dell'analisi dell'economista abruzzese sui numeri diffusi dall'istituto di statistica riferiti al terzo trimestre dello scorso anno.

"Altro dato positivo è la diminuzione della disoccupazione che scende nei primi nove mesi dell'anno al 6,2 per cento. Un dato così basso non si registrava negli ultimi venti anni in Abruzzo a dimostrazione delle politiche sul lavoro che vede impegnato il presidente Marco Marsilio. Preme infine sottolineare come evidenzia il professor Mauro – conclude l'assessore Magnacca la forte crescita dei servizi che contribuisce a sostenere l'economia abruzzese".