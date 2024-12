Coldiretti Chieti, Domenico Bosco è il nuovo direttore provinciale

Marino Pilati, 42 anni, umbro di origine, è stato nominato Direttore della Federazione regionale Coldiretti Abruzzo e della Coldiretti Pescara. Prende il posto di Roberto Rampazzo, in Abruzzo dal 2022.

Pilati, laureato in scienze agrarie e vicepresidente della Camera di Commercio di Foggia, dopo 10 anni in Puglia come Direttore di Bari (prima) e di Foggia (fino ad oggi), assume il nuovo incarico e guiderà l’organizzazione agricola insieme al presidente regionale Pietropaolo Martinelli.

CHIETI

Pier Carmine Tilli, presidente di Coldiretti Chieti, ha invece accolto il nuovo direttore provinciale, Domenico Bosco, che subentra a Luca Celestino, nominato Direttore di Coldiretti Bari.

Bosco, classe 1971, campano, dopo studi economici entra in Coldiretti Benevento per poi passare alla Confederazione dove ricopre il ruolo di responsabile del settore vitivinicolo e ora approda nella seconda provincia d’Italia per produzione di vino. “Sono onorato e molto entusiasta di arrivare in una provincia che, per la profonda vocazione alla vitivinicoltura, già ho avuto modo di conoscere – dice Bosco – continuerò la valorizzazione del settore più importante senza dimenticare le altre eccellenze territoriali tra cui sicuramente l’olio, la cerealicoltura, l’ortofrutta, la zootecnia e il florovivaismo di cui la provincia di Chieti è ricca”.

Nella foto da sinistra Tilli, Celestino, Bosco e Rampazzo