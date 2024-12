Â«Un momento di condivisione e allegriaÂ»

Domenica prossima, 15, il Circolo Ricreativo Culturale Pensionati di Paglieta organizza una giornata dedicata agli appartenenti alla Terza Età, e non solo. Pensionati. Un'opportunità per ritrovarsi, divertirsi e trascorrere alcune ore insieme. L’incontro è una tradizione che segna un'occasione di socialità e allegria, perfetta per entrare nel clima delle festività natalizie.

S’inizia alle ore 11:30 con il tesseramento e alle 12:00 ci si raggiungerà il ristorante Ponte Nuovo di Atessa, dove sarà celebrata la santa messa dal parroco di Paglieta, don Domenico Larcinese. Alle 12:45, seguiranno i saluti del presidente del Circolo Pensionati, Giusto Cimini e delle autorità locali, tra cui il sindaco di Paglieta, Ernesto Graziani. Alle 13:00, sarà servito il pranzo sociale, momento ideale per gustare piatti tipici e trascorrere un pomeriggio in compagnia. Ad arricchire l’evento, le esibizioni di Carmine Panaccio e Adina Aquilante, che con la loro musica contribuiranno a creare un'atmosfera ancora più vivace e coinvolgente.

«Questa manifestazione è un'opportunità per noi tutti per vivere momenti di svago e socialità – afferma il presidente Giusto Cimini».

Anche il sindaco Ernesto Graziani sottolinea l’importanza dell’ iniziativa: «Con l'arrivo delle festività, eventi come questo sono essenziali per favorire l’incontro e la coesione tra le persone. La Festa del Pensionato è una tradizione che unisce il nostro paese e offre a tutti l’opportunità di vivere momenti di serenità e spensieratezza».