Confronto sul nuovo Regolamento per la gestione degli impianti sportivi di Fossacesia

La gestione degli impianti sportivi comunali, con particolare attenzione ai Campi di calcio "Granata" di Viale San Giovanni e di Villa Scorciosa, sarà al centro di un incontro convocato per martedì 10 dicembre alle ore 13, nella Sala Consiliare del Comune di Fossacesia. La riunione vedrà un confronto tra l'Amministrazione Comunale e le associazioni sportive locali in vista dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, entro la fine dell'anno, di un nuovo regolamento per la gestione di tali impianti. Le norme stabiliranno le linee guida per la loro futura gestione, prevista nei primi mesi del 2025.

Inoltre, nel corso della riunione, verrà affrontato anche il tema dell'utilizzo della palestra scolastica in via Primo Maggio, con l'intenzione di definire una convenzione tra il Comune e l'Istituto Comprensivo "Pietro Donato Pollidori" per un uso, durante le ore extradidattiche, da parte delle associazioni sportive.

"Il confronto con le associazioni sportive è fondamentale per garantire una gestione condivisa degli impianti sportivi, al fine di assicurare il miglior utilizzo delle strutture ", ha dichiarato il Consigliere Delegato allo Sport, Carlo Luciani.

Il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio ha inoltre sottolineato l'importanza di offrire opportunità di accesso allo sport anche ai giovani provenienti da famiglie in difficoltà economiche, evidenziando il futuro impegno dell'Amministrazione Comunale nel garantire sostegno sociale anche nella pratica sportiva.

L'incontro rappresenta una tappa importante nel percorso di valorizzazione, soprattutto del Granata, con l'obiettivo di rendere le strutture più fruibili e accessibili a tutti.