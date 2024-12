"Dodo", una App per lo scambio gratuito di beni e servizi

Un'App per lo scambio gratuito di beni e servizi è stata presentata oggi al Teatro comunale di Casoli nell'evento finale del progetto "Il dono donato", ideato dall'associazione "Articolo 3" Odv di Pescara per ridurre il senso di isolamento e fragilità degli anziani, dare un aiuto a nuclei familiari in difficoltà economica e diffondere il valore del volontariato tra i giovani.

Alla manifestazione parteciperanno rappresentanti delle Avis di Casoli, Pennadomo e Torricella Peligna (partner di progetto), dei tre Comuni e degli Istituti "Algeri Marino" di Casoli e Comprensivo "Palena-Torricella Peligna" (collaboratori).

"Nella manifestazione abbiamo presentato la App 'Dodo', che ha le caratteristiche di un e-marketplace e che è stata realizzata per incrociare offerta e richiesta di beni e servizi da mettere a disposizione di persone fragili e in difficoltà in forma gratuita – spiega Antonella Allegrino, presidente della capofila – Si potranno offrire o richiedere non solo oggetti, indumenti, giocattoli, articoli per l'infanzia, per la casa e altro ma anche servizi come, ad esempio, il baby sitting, il car sharing, l'assistenza agli anziani o una semplice messa in piega dal parrucchiere che sarà disponibile come bene 'sospeso'. Sarà fondamentale, quindi, che l'iniziativa venga condivisa dal maggior numero di persone affinché si diffonda questa forma di solidarietà realizzata attraverso un mercato digitale. Inviteremo tutti ad accedere alla App per iscriversi (www.ildonodonato.it) e mettere a disposizione un dono, anche piccolo, che potrà essere ricevuto da persone che vivono in condizioni di disagio. Gli utenti avranno anche la possibilità di entrare a far parte di una community con cui condividere consigli, suggerimenti e conoscenze".

L'App "Dodo" è stata creata nei contenuti e nella grafica dagli studenti e dai docenti dell'Istituto Algeri Marino, che hanno recepito anche i suggerimenti degli over 65, beneficiari di varie azioni del progetto. La animano alcuni elaborati che sono stati realizzati da otto alunni della scuola primaria di Torricella Peligna e secondaria di primo grado di Montenerodomo dell'Istituto Comprensivo 'Palena-Torricella Peligna'. I lavori sono stati selezionati nell'ambito del concorso 'Il dono colorato', svoltosi al termine di alcuni incontri sul tema del volontariato tenuti nelle due scuole. Una commissione, formata dalla compagine di progetto, ha scelto i più significativi tra quelli realizzati da tutti gli alunni.

Nel corso della manifestazione sono stati illustrati anche i risultati raggiunti mediante la realizzazione delle varie attività di progetto e cioè incontri sul volontariato, corsi di ginnastica dolce e per la mente rivolti agli over 65 e consegna gratuita di valigette contenenti materiale didattico a famiglie con minori".