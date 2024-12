Elezioni Rsu/Rlssa del Settore Igiene Ambientale, primeggia la Fp Cgil

Nelle giornate del 3 e 4 dicembre 2024 si sono svolte le elezioni della Rsu/Rlssa del settore Igiene Ambientale a livello nazionale. Si è votato anche in provincia di Chieti.

La nota di Giuseppe Rucci, segretario provinciale Fp Cgil (nella foto).

Come Fp Cgil abbiamo ottenuto importanti e considerevoli risultati: siamo maggioranza in Aìaziende importanti quali Pulchra Vasto, Pulchra San Salvo/Cupello/ Scerni, Civeta, Consac di Fara Filiorum Petri e Cosvega Francavilla, Sgs Servizi di San Giovanni Teatino, Arap Servizi. Abbiamo eletto Rsu e Rlssa anche a Formula Ambiente di Chieti e alla Ecolan di Lanciano.

Questo importante risultato è la dimostrazione di un lavoro costante e continuo portato avanti sul territorio e anche la condivisione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori delle tante iniziative di lotta messe in campo, sia a livello nazionale che locale, nell’ultimo periodo, a partire dai referendum e fino allo sciopero generale di venerdì 29 novembre.

Ci sono appuntamenti importanti come il rinnovo del contratto collettivo a livello nazionale, le scadenze di diversi appalti e affrontare tutte le questioni che giornalmente si presentano in un settore fondamentale come servizi forniti alla collettività.

Un ringraziamento a tutte le lavoratrici e ai lavoratori, ai candidati che hanno contribuito a questo risultato; un buon lavoro a tutti gli eletti. Infine un grazie ai componenti delle Commissioni Elettorali che hanno consentito il corretto svolgimento delle elezioni.