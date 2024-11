Cinquantacinque anni fa l’inaugurazione del tratto autostradale Pescara Nord Città Sant'Angelo- Vasto

Il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, durante un incontro con gli amministratori locali, ha ricordato la significativa ricorrenza dei 55 anni dall'inaugurazione del tratto autostradale A14 tra Pescara Nord-Città Sant'Angelo e Vasto, avvenuta nel novembre del 1969, ad opera dei Ministri Gaspari e Natali. Questo evento ha segnato un passo fondamentale nel miglioramento dei collegamenti tra il nord e il sud dell'Italia, contribuendo allo sviluppo e alla crescita dell'intera regione.

"Da quel momento, il miglioramento della viabilità e della sicurezza lungo questo tratto autostradale è stata una delle mie priorità come amministratore pubblico", ha dichiarato il Sindaco Di Giuseppantonio. "Ho sempre sollecitato soluzioni per affrontare i problemi che si presentano lungo l'autostrada, con l'obiettivo di rendere questo percorso più sicuro e più efficiente per tutti gli utenti."

Tra le principali iniziative che il Sindaco Di Giuseppantonio ha sostenuto negli anni, vi sono l'ampliamento dell'autostrada con l'introduzione di una terza corsia, la creazione di corsie di emergenza per garantire maggiore sicurezza, e l'installazione di pannelli fonoassorbenti per ridurre l'inquinamento acustico nelle aree circostanti. Nonostante le ripetute sollecitazioni, da oltre 30 anni, alcune di queste richieste non hanno ancora trovato attuazione concreta, soprattutto la terza corsia.

In particolare, ha anche ricordato l'importanza di una proposta che da anni porta avanti: l'intitolazione dell'uscita autostradale di Val di Sangro con l'aggiunta della denominazione di Fossacesia, in quanto il casello si trova nel territorio di questo comune. "Questa non è una richiesta personale, ma un atto di giustizia, come avviene in molte altre località per le uscite autostradali", ha sottolineato il Sindaco di Fossacesia.

"Occorre che la politica torni a concentrarsi su progetti concreti, che guardano al futuro e all'efficienza dei servizi. Non possiamo permetterci di distogliere l'attenzione dalle vere necessità dei cittadini, cedendo alla tentazione di populismi e sceneggiate", ha affermato Di Giuseppantonio. "In questo 55° anniversario, voglio ricordare l'esempio dei Ministri Gaspari e Natali e di tanti altri politici abruzzesi, che con lungimiranza hanno costruito il futuro dell'Abruzzo. La loro visione ha portato benefici concreti e duraturi, e credo che la politica debba ritrovare questo spirito."

Il primo cittadino ha concluso ribadendo l'importanza di continuare a lavorare per il miglioramento delle infrastrutture, affinché possano contribuire a una qualità della vita sempre migliore per tutti i cittadini.