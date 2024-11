“Monitorare con attenzione l’iniziativa regionale sulle liste di attesa”

Apprendo dalla stampa dell’importante iniziativa intrapresa dalla Regione Abruzzo, con un investimento di 2,5 milioni di euro per il potenziamento del sistema digitale, al fine di ridurre le liste di attesa nel settore sanitario e migliorare l’accesso alle prestazioni. È sicuramente un passo nella giusta direzione per affrontare una criticità che pesa da anni sui cittadini e che richiede risposte urgenti ed efficaci.

Apprezzo il lavoro e l’impegno dimostrati dal Presidente Marsilio e dall’Assessore Verì, che stanno mettendo al centro questioni fondamentali come la salute e l’accesso ai servizi. Tuttavia, non bastano gli annunci: è necessario verificare costantemente, con dati certi e trasparenti, che le azioni intraprese abbiano un impatto reale e positivo su tutti i territori della nostra regione. La salute è un diritto di tutti, e tutti i cittadini, indipendentemente dal territorio in cui risiedono, devono percepire miglioramenti tangibili nei servizi sanitari.

Chiedo al Direttore Generale della ASL n. 2 e al Presidente del Comitato Ristretto dei Sindaci, così come allo stesso Presidente Marsilio e all’Assessore Verì, di monitorare e verificare i risultati raggiunti con cadenza trimestrale, fornendo riscontri concreti e non solo dichiarazioni. È fondamentale che venga messo in campo un sistema di verifica rigoroso per assicurare che l’investimento di 2,5 milioni di euro porti i benefici promessi e che la riduzione delle liste di attesa sia effettivamente percepita dai cittadini.

La salute è un bene comune, e tutti abbiamo la responsabilità di garantire che le misure adottate siano efficaci e accessibili a ogni cittadino, in ogni territorio. Come membro del Comitato Ristretto dei Sindaci, continuerò a seguire con attenzione questa iniziativa, chiedendo trasparenza e verifiche periodiche per assicurare che le risorse pubbliche vengano utilizzate al meglio.

Massimo Tiberini, sindaco di Casoli