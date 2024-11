Pubblicato bando per affidamento piscina comunale con palestra e campi sportivi ad Atessa

“L’Amministrazione comunale - dichiara il Sindaco Giulio Borrelli - ha dedicato e dedica una particolare attenzione al funzionamento della piscina. Chiusa l’esperienza della precedente gestione, si apre un capitolo nuovo con il bando di gara appena pubblicato. Il Comune ha fatto e sta facendo un notevole sforzo economico, di 300 MILA euro, per l’efficientamento energetico e la manutenzione straordinaria dell’impianto. Il nuovo bando è finalizzato alla continuità dell’attività sia della piscina che dell’annessa palestra. Nel capitolato di appalto sono indicate chiaramente le condizioni per l’assegnazione che prevedono, tra l’altro, la manutenzione ordinaria a carico del gestore; l’impegno dell’Amministrazione ad organizzare corsi gratuiti (con costo a carico del Comune) per le scuole ed alcune categorie di utenti (anziani, bambini, disabili, etc); la possibilità di effettuare attività economiche collaterali come attività di ristoro e bar sia all’interno che all’esterno delle strutture. Queste – conclude Borrelli - ci sembrano condizioni vantaggiose per l’interesse pubblico e per il gestore che si aggiudicherà la gara e che avrà il compito di far funzionare in modo efficiente tutta la struttura”.

Le offerte, da presentare entro il prossimo 23 dicembre secondo le modalità indicate nel bando, saranno valutate anche in base ad alcuni elementi, come la presentazione di un piano di promozione e marketing della struttura, al fine di non vanificare l’impegno proficuo dell’Amministrazione nel rilancio delle attività e dei servizi offerti dall’impianto.

Ogni maggiore informazione è disponibile sul portale www.comunediatessa.it