L'Apicoltura Luca Finocchio vincitrice del concorso Stand Regina di Miele 2024

È l'Apicoltura Luca Finocchio lo spazio espositivo più votato della diciottesima edizione di Tornareccio Regina di Miele 2024. Con 212 voti la storica azienda di Tornareccio si è aggiudicata il primo posto del concorso Stand Regina di Miele. Lo spazio espositivo più accogliente, originale e rappresentativo dell'evento è stato scelto dal pubblico che si è espresso durante l'iniziativa dedicata al miele e ai prodotti tipici locali, che si è svolta il 21 e 22 settembre e che ha visto la partecipazione di importanti ospiti, a partire dal volto noto di Rai 1 Giuseppe Peppone Calabrese.

"Siamo orgogliosi e grati di essere stati premiati per lo spazio espositivo più votato dell'edizione 2024 – commenta Luca Finocchio – e ringraziamo tutti i visitatori per aver apprezzato la nostra idea green ed ecosostenibile. Quest'anno abbiamo celebrato il nostro impegno per l'ambiente, lanciando in occasione della kermesse, due prodotti: l'ORSETTOIO Bear Friendly, un vasetto a forma di orso di Millefiori Montagne d'Abruzzo prodotto a Pescocostanzo, nel Parco Nazionale della Majella, che esalta nella massima espressione il nostro territorio e la nostra regione, e la scatola regalo "Piantiamo fiori, salviamo le api" che contiene una carta speciale e piantabile, ricca di semi di fiori di campo, un gesto concreto per la biodiversità e un impegno condiviso verso la protezione delle api e del nostro pianeta". Il premio che corrisponde al valore dello spazio espositivo per la prossima edizione "sarà devoluto all' A.M.A. Associazione amici del mosaico artistico di Tornareccio – spiega Luca Finocchio - in quanto la nostra azienda crede molto nello sviluppo del territorio, e pertanto il contributo sarà finalizzato alla crescita della comunicazione del Museo che così sarà fruibile da tutti i visitatori".

Il riconoscimento è stato consegnato all'Apicoltura Luca Finocchio dal sindaco Nicola Iannone e da alcuni membri dell'amministrazione comunale. "Il concorso Stand Regina di Miele è ormai un appuntamento fisso dell'evento – commenta il primo cittadino -. Il pubblico è sempre più entusiasta di votare lo spazio espositivo preferito e questo ci rende orgogliosi e ci dimostra come Regina di Miele sia un evento riconosciuto e amato dal territorio. Torno a ringraziare, anche in questa occasione, tutti coloro che si sono adoperati anche quest'anno per la perfetta riuscita dell'iniziativa, dall'amministrazione comunale ai volontari, alle associazioni e agli apicoltori, che sono il cuore pulsante del nostro paese. Oggi siamo una delle realtà italiane più apprezzate per la produzione del miele di qualità e senza il loro lavoro, che svolgono quotidianamente con passione e dedizione, tutto questo non sarebbe possibile". "Un ringraziamento va anche – aggiunge il sindaco - a tutti i visitatori che quest'anno, su nostra richiesta, hanno dato, insieme al voto dello stand preferito, una valutazione dell'evento e preziosi consigli per poterci migliorare sempre di più. Tornareccio Regina di Miele dà appuntamento al 2025".