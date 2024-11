Costa dei Trabocchi protagonista allâ€™assemblea nazionale dellâ€™Anci

È stato ufficialmente inaugurato il Villaggio dei Comuni a Torino, nell'ambito della 41ª Assemblea Annuale dell'ANCI. L'evento ha visto la partecipazione di numerose autorità locali, tra cui il Sindaco di Torino Stefano Lo Russo, l'Assessore Regionale al Turismo del Piemonte, e altri rappresentanti istituzionali. La Costa dei Trabocchi è stata una delle protagoniste principali, con la presenza dei sindaci e degli amministratori dei nove comuni che compongono questa straordinaria area dell'Abruzzo.

Il Villaggio dei Comuni, allestito nel cuore di Torino tra via Roma, piazza San Carlo e piazza Castello, ha attirato l'attenzione di una folta folla di cittadini, turisti, giornalisti e operatori del settore. L'iniziativa, che si terrà fino al 24 novembre, promuove il suo mare e le bellezze naturali, storiche, culturali e gastronomiche della Costa dei Trabocchi, un territorio ricco di storia e tradizioni, noto per i suoi splendidi paesaggi, i suoi prodotti tipici e per il Bike to Coast.

I nove comuni della Costa dei Trabocchi – Francavilla al Mare, Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto e San Salvo – hanno portato a Torino la loro offerta turistica, con un focus particolare su attrazioni come la pista ciclo-pedonale della Via Verde, che ha recentemente ospitato la partenza del Giro d'Italia 2023 da Fossacesia. L'evento rappresenta un'importante opportunità per promuovere il cicloturismo e il turismo sostenibile nel territorio, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire un'area ricca di storia, cultura e tradizioni gastronomiche.

Il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, coordinatore dell'evento torinese, nella cerimonia di inaugurazione ha detto: "Siamo felici di portare la Costa dei Trabocchi a Torino, in un'occasione che non solo celebra la nostra bellezza naturale, ma che segna finalmente anche un passo fondamentale nella promozione turistica e culturale del nostro territorio. Grazie al lavoro di rete tra i nostri comuni stiamo consolidando un brand turistico, che cresce sempre più con l'obiettivo di attrarre nuovi visitatori nella nostra meravigliosa regione".

La partecipazione al Villaggio dei Comuni si inserisce all'interno di un ampio programma di promozione turistica che coinvolgerà anche altre importanti fiere e eventi, come la BIT di Milano. Questo lavoro di squadra è frutto della collaborazione tra i comuni della Costa dei Trabocchi, la Regione, la Provincia, i FLAG, le DMC, le associazioni e la Camera di Commercio Chieti-Pescara. L' assistenza tecnica e la gestione degli stand a Torino sono state curate dalla DMC Costa dei Trabocchi.

Uno, tra gli altri eventi significativi, sarà oggi con l'assegnazione del Premio Cavallo, organizzato dall'Associazione Abruzzese e Molisana in Piemonte, giunto alla sua diciannovesima edizione. Il riconoscimento, che celebra l'eccellenza nella promozione sociale, economica, turistica e culturale, è stato conferito ad Andrea Aimola, originario di Fossacesia, per le sue eccezionali interazioni attraverso la ceramica artigianale dei maestri ceramisti di Castelli.

Il sindaco Lo Russo ha accolto con entusiasmo, assieme alla città di Torino, la Costa dei Trabocchi, confermando l'importanza della promozione culturale e turistica per la crescita del territorio e la valorizzazione delle sue risorse. La presenza dei sindaci e degli amministratori, non solo dei nove comuni litoranei ma anche di quelli dell'entroterra, ha reso l'inaugurazione un momento di forte visibilità e coesione della provincia di Chieti. Presenti anche i senatori Etelwardo Sigismondo e Guido Liris.

"Questa iniziativa segna un passo importante nel rafforzare il nostro territorio, unendo le forze di tutti i comuni della Costa dei Trabocchi per promuovere un'immagine unitaria e attrattiva per i turisti e i visitatori", hanno detto tutti gli amministratori dei nove comuni unitamente al presidente della Provincia Francesco Menna, sottolineando l'importanza di lavorare insieme per garantire un futuro concreto all'economia turistica abruzzese.

Foto: Paola Basile, assessore al turismo e al commercio di Casalbordino