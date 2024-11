Fossacesia e Monteodorisio danno il benvenuto alla nuova Segretaria Comunale

Il sindaco Enrico Di Giuseppantonio ha firmato il decreto di nomina del nuovo segretario Comunale di Fossacesia, l'avvocato Rosanna Panella, che sarà in convenzione anche con il Comune di Monteodorisio. Panella subentra a Cristina Ciabbattoni, recentemente designata Segretaria del Comune di San Giovanni Teatino.

Il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ha espresso, a nome dell'intera Amministrazione Comunale, il proprio ringraziamento alla dottoressa Ciabbattoni per il lavoro svolto, insieme a quello rivolto ai segretari comunali che si sono avvicendati a scavalco e a reggenza nell'ultimo anno.

"A nome delle Amministrazioni comunali di Fossacesia e Monteodorisio – hanno dichiarato il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio e il Sindaco di Monteodorisio, Catia Di Fabio – diamo il benvenuto alla nuova Segretaria Comunale, alla quale rivolgiamo i migliori auguri per un sereno e proficuo lavoro. La pubblica amministrazione dovrà essere coordinata per garantire sempre servizi più efficienti ed efficaci".

In merito alla nuova nomina, il Sindaco Di Giuseppantonio ha aggiunto: "Con la Segretaria Panella abbiamo già iniziato a lavorare alla riorganizzazione complessiva del Comune di Fossacesia, anche in seguito alle nuove assunzioni che stiamo effettuando per dare maggiore forza e struttura a un ente di rilevante importanza come il nostro".

L'Avv. Rosanna Panella, originaria di Vasto, porta con sé un bagaglio di esperienze maturate in diversi comuni di Abruzzo e Molise. Prima di assumere il nuovo incarico, ha ricoperto il ruolo di Segretaria Comunale a Sant'Egidio alla Vibrata, distinguendosi per competenza e professionalità.