Ciclovia adriatica: 24 milioni in arrivo per completare i lavori

"I circa 24 milioni e mezzo di euro ottenuti dal Ministero, oggi, ci permetteranno di potenziare e valorizzare la ciclovia adriatica". Lo ha annunciato il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale con delega al turismo, Daniele D'Amario, in occasione della conferenza stampa che si è tenuta nella sede di Pescara della Regione, in piazza Unione.

Nel corso dell'incontro è stato presentato il cronoprogramma dei lavori per potenziare i 43 chilometri di ciclovia adriatica, da Martinsicuro a San Salvo, attraverso interventi di manutenzione straordinaria.

I lavori dovranno essere conclusi, pena la revoca del contributo, entro il 30 giugno 2026. Presenti alla conferenza stampa tra gli altri l'assessore alle infrastrutture Umberto D'Annuntiis, i sindaci del territorio e Patrizia Rasicci, dirigente del Servizio politiche turistiche e sportive della Regione Abruzzo.

"Una volta conclusi i lavori, circa un anno e mezzo - ha osservato il sottosegretario - potremo salire in bicicletta a Martinsicuro e scendere a San Salvo, pedalando attraverso paesaggi straordinari e incantati della nostra regione". L'opera rischiava infatti di bloccarsi dopo la cancellazione dei fondi.

"Il decreto n. 222/24 è giunto al termine di un lungo e proficuo confronto con il Ministero e il Governo centrale - ha spiegato D'Amario - La parte più importante dell'opera di manutenzione straordinaria riguarda il tratto chietino della costa dei Trabocchi dove il mare avanza e la collina frana. Con la costruzione di un ponte riusciremo a superare le difficoltà presenti a Torino di Sangro, in località Dragoni, e raggiungere Ortona e Francavilla al mare; erano i tratti che richiedevano un importo maggiore. Con i fondi erogati dal ministero, riusciremo a completare l'opera, che, in termini turistici, è considerata strategica per l'Abruzzo. Oggi è una bella giornata per la nostra regione e lo è soprattutto per i sindaci costieri attraversati dalla ciclovia adriatica".

Per l'assessore all'infrastrutture Umberto D'Annuntiis "il risultato raggiunto, con l'ottenimento di 24 milioni e mezzo di euro per il potenziamento della Ciclovia adriatica, è fondamentale per la nostra regione". "Si tratta - ha aggiunto - di un progetto strategico, non solo dal punto di vista infrastrutturale, ma anche per l'enorme impatto che avrà sul turismo, sull'economia locale e sulla qualità della vita dei cittadini. Questi fondi rappresentano una grande opportunità per completare un'opera di cui si parla da tempo e che finalmente trova concretezza grazie a una forte sinergia istituzionale. Le procedure operative e il coordinamento dei lavori saranno gestiti dal mio assessorato, che vigilerà affinché i tempi previsti vengano rispettati e le risorse vengano utilizzate nel migliore dei modi. È una responsabilità importante, ma siamo pronti a portare avanti ogni fase con la massima efficienza. La Ciclovia adriatica è molto più di un'infrastruttura: è un simbolo del futuro dell'Abruzzo, un esempio di come investire in mobilità sostenibile e turismo possa generare valore per l'intero territorio”.

“Il mio assessorato - ha sottolineato D'Annuntiis - metterà tutto l'impegno necessario per rispettare le scadenze e per consegnare ai cittadini e ai turisti un'opera che potrà essere un fiore all'occhiello per la nostra regione".



