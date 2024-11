Interruzioni idriche, incontro pubblico con la dirigenza della Sasi

Il Sindaco di Paglieta, Ernesto Graziani, ha convocato per lunedì 18 novembre prossimo, alle ore 18.00, un incontro pubblico presso la Sala Polivalente Sandro Pertini di Paglieta con il Presidente della SASI, Gianfranco Basterebbe, e i tecnici dell'azienda, per affrontare il persistente problema delle interruzioni quotidiane del servizio idrico, che da mesi stanno creando non pochi disagi alla cittadinanza. Le interruzioni dell'acqua, che si verificano quotidianamente secondo una programmazione settimanale stabilita dalla SASI, continuano a causare difficoltà alla popolazione ormai da prima dell'estate scorsa. Nonostante le comunicazioni ufficiali, i cittadini di Paglieta si trovano a fare i conti con l'assenza di acqua non solo nelle ore previste dalla programmazione ma anche in altri momenti della giornata.

Al disagio per la mancanza d'acqua negli orari previsti e comunicati settimanalmente dalla SASI, si aggiunge un ulteriore problema legato a interruzioni non programmate, che lasciano improvvisamente i rubinetti delle abitazioni a secco. Spesso, infatti, l'acqua viene a mancare prima dell'orario comunicato o il servizio non viene ripristinato in tempo, come previsto. La situazione risulta particolarmente difficile per le utenze sprovviste di un sistema di autoclave domestico.

«Abbiamo ritenuto fondamentale convocare questo incontro per dare ai cittadini la possibilità di ricevere risposte dirette. È importante comprendere le cause delle interruzioni del servizio e discutere insieme come la SASI intenda risolvere definitivamente questa situazione. La riunione sarà un'opportunità di confronto tra l'Amministrazione comunale, l'azienda e i cittadini, per trovare soluzioni condivise e trasparenti», ha dichiarato il Sindaco Ernesto Graziani.

L'Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare, affinché la questione possa essere affrontata in modo costruttivo, con l'obiettivo di risolvere definitivamente le problematiche legate alla distribuzione dell'acqua nel territorio di Paglieta.