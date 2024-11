Prenotazione visite specialistiche e pagamento ticket nelle farmacie aderenti della provincia di Chieti

Le farmacie della provincia di Chieti , in collaborazione con la Asl , offrono un servizio per facilitare l'accesso alle prestazioni sanitarie. Grazie a questo accordo, alcune farmacie consentono ai cittadini di prenotare le prestazioni di specialistica ambulatoriale e, in alcuni casi, di effettuare anche il pagamento del ticket direttamente nella stessa struttura.

Farmacia Savelli

Le farmacie coinvolte rappresentano un ponte tra la comunità e il sistema sanitario, garantiscono supporto e facilitano in tal modo l'accesso alle cure, come avviene ad esempio anche per lo screening del tumore al colon-retto: grazie al nuovo servizio di raccolta e trasporto dei campioni, i cittadini tra 50 e 69 anni che hanno ricevuto a domicilio il kit per l’autoprelievo possono consegnarlo a una delle farmacie aderenti al progetto, senza doversi recare al centro di raccolta della Asl.