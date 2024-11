Aperto al pubblico il Piccolo Museo dei Trabocchi

Il piccolo museo dei trabocchi, aperto il sabato e la domenica o su richiesta per gruppi e scolaresche, è un progetto nato da un’idea della Flag costa dei Trabocchi in collaborazione con il comune di Rocca San Giovanni. L’obiettivo è illustrare e far conoscere i trabocchi, le macchine da pesca usate nell’antichità dai marinai per la pesca.

Un progetto turistico che consente di conoscere un segno distintivo della costa abruzzese Il museo dà la possibilità di conoscere le componenti di un trabocco, che racchiude un determinato valore storico ma anche funzionale incorporando i riti della tradizione. Alcune peculiarità che sono state conservate nel tempo non racchiudono solo un valore storico-culturale, ma anche strutturale legato alla componentistica dei trabocchi la cui costituzione e posizione non è causale, ma è stata studiata a tal punto da condurre la pesca da parte dei marinai in maniera sicura e sostenibile. In questo caso la funzione del museo dei trabocchi sta nel raccogliere le attrazioni di un territorio che sono conservate nel tempo, ma anche allo stesso tempo sono in stretto rapporto con l’ambiente e il mare.

L’obiettivo del museo, in via Cesare Battisti a Rocca San Giovanni, è raccontare ai visitatori le gesta dei traboccanti, illustrare gli elementi di cui è composto un trabocco e divulgare i riti tradizionali della pesca sotto costa, il tutto per il tramite di pannelli illustrativi, infografiche, immagini delle macchine da pesca e video-testimonianze degli stessi pescatori.