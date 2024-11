Fossacesia parteciperÃ  allâ€™indagine europea sulla salute

Il Comune di Fossacesia è stato selezionato per partecipare all'indagine europea sulla salute 2025, condotta dall'Istat.

A partire dal mese di marzo 2025, l'Istat avvierà una nuova edizione dell'indagine europea sulla salute (EHIS), la cui precedente edizione risale al 2019. Questa indagine, di grande rilevanza sociale, raccoglierà informazioni sulle condizioni di salute della popolazione e sull'uso dei servizi sanitari.

L'indagine assume particolare importanza poiché viene condotta in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, permettendo così di confrontare i principali indicatori di salute tra i vari paesi e tra tutte le regioni italiane. I risultati ottenuti saranno fondamentali per monitorare gli aspetti principali della salute pubblica, utili alla programmazione sanitaria nazionale e alla definizione delle politiche europee.

Il Comune di Fossacesia è stato selezionato come parte del campione per questa rilevazione, contribuendo così alla raccolta di dati essenziali per migliorare i servizi sanitari e rispondere ai bisogni dei cittadini. A proposito di campioni, il disegno di indagine prevede l'estrazione di un campione di famiglie in numero pari a 35.

Il periodo di rilevazione si svolgerà dal 20 marzo al 20 maggio 2025. Sono previste due fasi: una prima fase di restituzione autonoma dei questionari web da parte delle famiglie e una seconda fase di recupero delle mancate risposte da parte della rete di rilevazione.

Il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ha attivato l'ufficio Statistica del Comune per garantire la massima collaborazione con l'Istat. La partecipazione sarà di fondamentale importanza per il buon esito dell'indagine. Il sindaco chiederà, inoltre, la collaborazione delle famiglie selezionate, sottolineando l'importanza di questa indagine per la salute pubblica.